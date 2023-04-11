Vakıfbank'tan Müjdeler Geldi: 100.000 TL Evraksız, Kefilsiz, Yeni Bir Kredi Kampanyası Başladı! 

Vakıfbank yeni yaptığı kredi haberi ile birlikte, başvuru yapacak olan kişilere, evraksız 100.000 TL ödeme vereceğini açıkladı. Vakıfbank kredi şartlarlarına uygun olan herkes, başvuru yaparak bu bankadan ödeme alacağı bir kampanya başladı. Vakıfbank nakit kredi almak isteyenler için yaptığı bu kredi kampanyasında, başvuru şartlarına uygun olan kişilere hemen 100.000 TL ödeme verilir.

Vakıfbank kredi alacak kişilere 24 ay vadeye kadar kredi vermektedir. 100.000 TL kredi aldığınızda aynı zamanda diğer bankalardaki borçlarınızı da kapatmak isterseniz, bu banka sizlere destek verecektir. Kredi notu 1100 ve üzerinde olan tüm 18 yaş üzeri bireysel müşteriler kredi kampanyasına katılabilmektedirler. Kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişiler için 18 yaş üzerinde kredi ödemeleri verilmekte olup, kredi şartlarına uygun olan kişilere ödemeler hızlı verilmektedir. Kredi alacak kişiler bankaya gitmeden de bu krediler, hesaplarına atabilmeleri için mobil uygulamayı kullanabilirler.

Vakıfbank Evraksız 100.000 TL Kredi Başvurusu

Vakıfbank üzerinden de evraksız kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olmanız durumunda ve maaşınızı Vakıfbank üzerinden aldığınızda banka sizden evrak istemeden maaşınızın 22 katına kadar kredi verecektir. En az 6 aylık sigortanızın olması veya emekli olmanız halinde 100.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Vakıfbank şubelerine giderek yapacağınız bu kredilerde kredi ödemesi için dilerseniz 2 ayda bir ödemeli veya 3 ayda bir ödemeli kredi seçeneklerini de seçebilirsiniz. Bireysel müşterilerin başvuru yapacağı bu kredilerde emekli olan kişilerin emekli maaşını banka şubesinden alması şarttır.