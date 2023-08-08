Son zamanlarda kredi çeken ya da kredi kartı kullanan kişi sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Bankalar, Merkez Bankası ve BDDK tarafından verilen talimatlar doğrultusunda kredi kullandırıyor. Kredilerde faiz oranları, son zamanlarda yüksek seyrediyor. Aynı zamanda vade süreleri de kredi tutarı arttıkça daha az oluyor.

Tüketiciler, kredi kullanmadan önce bankaların faiz oranlarını araştırıyor. Bankalar, düşük tutarlı kredilerde daha düşük faiz fırsatı sunuyor. Bankaların faizsiz kredi fırsatları da bulunuyor. Garanti Bankası, düşük faiz fırsatı sunarak esnek ödeme avantajlarından da yararlanmanızı mümkün kılıyor.

30 BİN TL, 36 AY VADELİ OLARAK VERİLİYOR

Garanti Bankası, 36 ay vadeli olarak kredi kullanma fırsatı sunuyor. Garanti Bankasının 3 ay kredi erteleme fırsatı da bulunuyor. Banka, esnek ödeme fırsatları sunarak müşterilerin işini kolaylaştırıyor.

Garanti Bankası, kredi başvurularını değerlendirirken kredi notunu dikkate alıyor. Kredi notu yüksek olanlar, kredi kullanabiliyor. Aynı zamanda gelir durumu da kredinin onaylanmasında etkili oluyor.

GARANTİ BBVA, DÜŞÜK FAİZ FIRSATI SUNUYOR

Garanti BBVA’nın sunduğu fırsatlardan biri düşük faiz oluyor. Düşük faiz sayesinde kredinin geri ödenmesi mümkün oluyor. Banka, düşük faizle 30 bin TL Kredi veriyor. Ancak kredi tutarı, 30 bin TL’nin üzerinde ya da altında olacak şekilde belirlenebilir.

Garanti BBVA’dan kredi çekmek isteyenler, SMS ile başvuru yapabilir. Bunun yanı sıra mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden de başvuru yapılabilir. Başvurularını tamamlayanlar, Garanti BBVA’nın onayını beklemelidir. Kredi onayı verildikten sonra para, hesaba aktarılıyor.

Garanti Bankası, sunduğu fırsatlar sayesinde tüketicileri sevindiriyor. Banka, taşıt ve konut kredisi seçenekleri de sunuyor. Bu krediler sayesinde ele geçecek nakit tutarı artıyor. Garanti Bankası, kredi kartından da yararlanmak mümkün oluyor. Garanti Bankası Bonus Card’ı alışverişlerde, nakit avans çekiminde kullanmak söz konusu oluyor. Böylece farklı ihtiyaçlar, kolay şekilde karşılanıyor.