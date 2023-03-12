Garanti bankası 100 bin TL ödeme yapacak! Banka kartı olan ayrıcalıklı olarak nakit ödeme alacak!

Garanti Bankası kredi kartı ve Garanti Bankası bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için 100.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi yapılacağı resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Garanti Bankası üzerinden başlatılan bu nakit kredi kampanyasından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak diledikleri zaman Bu bankanın İhtiyaç kredisinden faydalanabilirler ve nakit kredi ödemesi hızlı bir şekilde alabilmektedirler. Garanti Bankası sadece bireysel müşteriler için değil emekli olan ve devlet memuru olan vatandaşlara da tüketici kredilerinde 100.000 TL 24 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştireceğini açıkladı.

Garanti Bankası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz bu kredilerde kredi kartı ve kredi kartı harici bankamatik kartı kullanan vatandaşlar da nakit kredi ödemesini internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kolay bir şekilde alabiliyorlar. Garanti Bankası kredi politikalarına uygun olup işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalardan özellikle Kredi notuna bakılarak verilecek olan kredilerde banka puanınızın 1100 ve üzerinde olması durumunda işlemler gerçekleştirilir ve nakit kredi imkânından faydalanmanıza olanak sağlanmaktadır.

Garanti Bankası 100.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştiren tüm vatandaşlar ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabilmeleri için şubelere gitmeden de işlemlerini internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kolay bir şekilde yapabilmektedirler. Garanti Bankası hesabınız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar bankaya gitmeden hemen internet şubesi üzerinden başvuru yapabilir ne kadar onay aldığını görebilir ve onaylanan tutarı kendi Garanti Bankası hesabına yatırabilmektedir.