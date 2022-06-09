Garanti Bankası 10 yılda bir yapmış olduğu kampanyayı duyurdu! Daha önce Kredi alamayanlara Müjdeli Haber

Garanti Bankası sürekli olarak güncel kredi kampanyaları yayınlıyor. Bankadan yapılan son açıklamaya göre daha önce bankalar üzerinden kredi alamayan vatandaşlara 10.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi veriliyor. 10.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar Kredi şartlarına uygun olmaları durumunda en yakın banka şubesi üzerinden ve internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir.

Garanti Bankası bireysel müşteriler için hazırlamış olduğu bu Kredi paketinde 10 yılda bir kampanya yaparak Kredi alamayan kişilere hızlı bir şekilde sonuç veriyor. Haziran ayı ve temmuz ayları içerisinde başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere düşük faiz oranları ile kredi onayı verecek olan Garanti Bankası banka müşterisi olan kişileri ise mobil uygulama üzerinden hizmet verecek.

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan bu duyuru sonrasında bugün itibariyle Kredi kampanyasına başvurular başladı. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların şartları uygun olması durumunda en yakın banka şubesine kimlikleri ile birlikte gitmeleri yeterli olacak ve kredi başvurusunda bulunacak olan kişilere kredi imkanı'ndan sağlanmaları için banka kredi notu sorgulaması yapıldıktan sonra gelir durumu öğrenilecektir.

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını eğer internet sitesi üzerinden yapacaklar ise bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir. İşlem sonucunuz cep telefonunuza gelecek olan mesaj ile birlikte belli olacak onaylanan tutarı da en yakın Garanti Bankası şubesinden sadece kimliğinizle birlikte gişe personeli yardımıyla kullanabileceksiniz.

Bankanın yapmış olduğu kampanyalar arasında özellikle emekli olan vatandaşlara da yüksek limitli krediler verilmektedir. Emekli maaşınızı Garanti Bankası üzerinden alıyorsanız veya maaşınızı Garanti bankası'na taşımak istiyorsanız Kredi başvurunuzu gerçekleştirerek hemen onay alabilecek ve onaylanan tutarı da yüksek limitli olarak Kredi alacağınız için diğer bankadaki olan borçlarınızı da kapatacaksınız.