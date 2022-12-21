Galatasaray’ın eski futbolcusu İtalya'yı salladı! Taraftarlar şaşkına döndü!

Olimpiu Morutan’ı Serie A ekiplerinden Torino transfer etmek istiyor. İtalyan medyasından Tuttosport’un haberine göre Torino, transferde oldukça ısrarcı. Sarı-Kırmızılılar’ın geçtiğimiz yıl Romen Ligi ekibi FCSB’den 4.1 milyon Euro’ya transfer ettiği Olimpiu Morutan, Pisa’daki performansıyla yeniden parladı.

Romen yıldız, son maçında takımının en etkili ismi olmayı başardı. Pisa’nın Brescia’yı 3-0 yendiği maçta 1 asist yapan Morutan, 1 penaltı kazandırdı ve rakipten 1 kişiyi de oyunda attırdı.

Ayrıca 4 ile maçın en fazla şans yaratan oyuncusu oldu. 79 dakika sahada kalan Morutan, İtalyan medyasından tam not aldı. Pisa, İtalya Serie B’de 26 puanla 7. sırada yer alıyor.

18 haftalık periyotta, takımı adına 4 gol üreten Morutan, 7 de asiste imza attı. Pisa’da kiralık olarak forma giyen Romen yıldızın şartlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi ise 2026 yılında sona eriyor. Morutan, Sarı-Kırmızılı formayla 34 maçta forma giyerken 3 gol ve 5 asist yaptı.

Galatasaray, bir başka Romen oyuncusu Alexandru Cicaldau’yu ise Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Ittihad Kalba’ya kiralamıştı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon çıktığı 10 lig maçında 1 gol ve 1 asist üretti. Onun Galatasaray ile olan sözleşmesi de 2026 yılında bitiyor.

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