O bankadan ihtiyaç kredisi almak çok basit! 10 bin TL 15 bin TL hemen alabileceksiniz!

10000 TL ile 15000 TL arasında başvurularını gerçekleştirebileceğiniz finansbank ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte sizlerde acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi kullanabilirsiniz. Başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara, QNB Finansbank yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanı sunarken, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemeleri gerçekleştireceğini açıkladı.

En yakın banka şubesi üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden de işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak, hemen aynı gün içinde kullandırılacaktır.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirecek, kredi kullanabileceğiniz ve onay alabileceğiniz kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşlara bankalar, belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemelerini hızlı bir şekilde vererek, hemen aynı gün içinde işlem yapacaktır.

KREDİ BAŞVURUSU

Kredi başvurusu nasıl yapılır diye merak eden vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen işlem yapabiliyor. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC Kimlik Numaranız: 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanabileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuçlarını alabilecek, kampanyalar oluşturuluyor. En yakın banka şubesi üzerinden işlem yapabileceğiniz bir kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli işlem yapılmaktadır.