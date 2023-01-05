Galatasaray'ın büyük kabusu! Karnesi oldukça zayıf! Taraftar mutsuz!

Okan Buruk, Sarı-Kırmızılı ekibin başında ilk kez teknik direktör olarak ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye karşı mücadele edecek. Buruk'un kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı şansının tutmaması dikkati çekiyor. Ayrıca, Buruk'un Kadıköy karnesi de pek parlak görünmüyor. İşte tüm detaylar...

KADIKÖY KARNESİ ZAYIF...

Okan Buruk, daha önce çalıştırdığı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Rizespor ve Başakşehir'in başındayken Fenerbahçe'ye karşı başarılı olamadı. Buruk'un çalıştırdığı takımların aldığı 8 yenilgiden 6'sının Kadıköy'de olduğu görülüyor.

13 KEZ ÜZÜLDÜ

Öte yandan Okan Buruk açısından futbolculuk döneminde de tablo pek değişik değilid. Kadıköy'de futbolcu olarak 10 maça çıkan Okan Buruk, 7 yenilgi 1 beraberlik 2 galibiyet aldı. Toplamda ise futbolcu ve teknik adam olarak 16 kez Kadıköy'e giden Buruk 13 kez sahadan üzülerek ayrıldı.

KAZANDIĞI MAÇLAR...

Buruk, 2017-18 sezonunda Akhisarspor'u çalıştırırken ligde 1-0 Fenerbahçe karşısında güldü. Yine aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında 3-2 galip gelmeleriyle birlikte kupayı müzelerine götürme başarısı gösterdi.

RİZE İLE 3-0 KAZANDI

Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı teknik adam olarak üçüncü galibiyetini ise Çaykur Rizespor'un başındayken aldı. Karadeniz ekibinin teknik patronuyken Buruk, Fenerbahçe'ye 3-0'lık bir yenilgi tattırdı.

BAŞAKŞEHİR'İ ÇALIŞTIRIRKEN KAZANAMADI

Bilindiği üzere Buruk, Medipol Başakşehir ile de lig şampiyonluğu yaşamıştı. Buruk, teknik adam olarak Başakşehir'in başındayken Fenerbahçe'ye 3 kez rakip oldu ve 3 maçı da yenilgiyle tamamladı.

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