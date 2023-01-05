Son dakika: ATM kartınız üzerinden 15.000 TL ödeme verilecek, Bankalardan şubelere gitmeden nakit

Banka ATM kartı hesabınız üzerinden 15000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız, Akbank Denizbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından sizlere verilecek olan bu krediyi kullanarak, 36 ay vadeli uzun vadelerde ödeme yaparak, kredi alabilirsiniz. Banka ATM kartı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan işlemlerde kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde verilecek, onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, 3 ay ertelemeli olarak kullanacaktır.

Banka ATM kartı hesabınız aracılığı ile birlikte kredi işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız ve kredi kullanmak istiyorsanız, 5 dakika içerisinde sonucunuzu öğrenebileceğiniz bu kampanyalara katılabilirsiniz. Akbank denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler nakit krediyi, isterlerse, SMS atarak da ne kadar onay aldıklarını, görebilir.

Akbank Denizbank ve Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu, 15 bin TL, nasıl yapılır?

Kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verecek olan bu üç banka üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlara belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri hızlı bir şekilde hesaplarına yatırılıyor.

Akbank üzerinden 15 bin TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubesine gitmeden, Akbank Direkt uygulamasını tercih ede bilirsiniz. Sms ile de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli kredi ödemesi hızlı bir şekilde verilmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurunuzu yaptıktan sonra onay almamız durumunda, 15 bin TL kredi ödemesi, sizlere hızlı bir şekilde verilmektedir.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinde hesabı olan vatandaşlar da bankanın SMS kredi servisini kullanabilir veya bankaların mobil uygulamaları üzerinden de oturdukları yerden kredi onayı alarak, hesaplarına para ödemeleri alabilmektedirler. Denizbank ve Yapı Kredi Bankasının resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da, işlemlerinizi hızlı birşekilde yapabilirsiniz.