Galatasaray'dan transfer bombası! Eğer gelirse yer yerinden oynar!

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Bayern Münih II’de forma giyen sol kanat oyuncusu Yusuf Kabadayı ile temasa geçmiş ve genç oyuncu ile büyük oranda anlaşma sağlamıştı. Galatasaray’ın iki gurbetçi yıldız için daha girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

Sarı-Kırmızılılar’ın yine Bayern Münih II’de forma giyen ön libero Eyüp Aydın ve Nürnberg U19 takımında oynayan 10 numara Can Uzun için de istekli olduğu ve kulüpleriyle görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Galatasaray’ın transfer etmek istediği 18 yaşındaki Eyüp Aydın’ın Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 800 bin Euro olan Eyüp, bu sezon 19 maçta görev alırken 3 gol ve 4 asiste imza attı.

Transfre listesinde yer alan bir başka isim olan Can Uzun’un Nürnberg ile olan sözleşmesi 2024 yılında bitiyor. 17 yaşındaki genç yıldız, bu sezon 11 karşılaşmada oynadı. 9 gol ve 4 asistle 13 gole katkıda bulundu.

500 bin Euro piyasa değeri olan Yusuf Kabadayı’nın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. İki kanatta ve santrafor bölgesinde forma giyebilen Kabadayı, 7 maçta 2 gol kaydetti.

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