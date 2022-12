Asgari ücrete zam sonrası tazminatlar, çalışma ödeneği, GSS primi ve Muhtar maaşı kaç para oldu?

En düşük ihbar ve kıdem tazminatı da asgari ücretle artıyor. Halen işten çıkartılan asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 6 bin 471 liradan hesaplanıyor. 1 Ocak’tan sonra işten ayrılan bir çalışana çalıştığı her yıl için en az 10 bin lira kıdem tazminatı ödenecek. Bu tutardan sadece damga vergisi kesilecek. Her yıl için 9 bin 924 lira verilecek. Asgari ücretlinin ihbar tazminatı da 6 aydan az çalışan için 2 bin 543 liradan 3 bin 931 liraya, 6 ay-1.5 yıl çalışan için 5 bin 87 liradan 7 bin 862 liraya, 1.5-3 yıl arası çalışan için 7 bin 631 liradan 11 bin 794 liraya, 3 yıl ve üstünde çalışan için 10 bin 175 liradan 15 bin 725 liraya yükselecek.

Yarı Zamanlı Çalışma Ödeneği

Doğum izni sonrası isteyen anneler birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. Anneler işverenden yarım maaş alırken, İŞKUR da çalışılmayan sürenin ücretini brüt asgari ücret üzerinden ödüyor. Bu ödemeden damga vergisi kesiliyor. İŞKUR, halen birinci doğumda 6 bin 421, ikinci doğumda 12 bin 843, üçüncü doğumda 19 bin 265 lira yarı zamanlı çalışma ödeneği veriyor. İŞKUR'un ödeyeceği tutar yeni asgari ücretle ilk doğumda 9 bin 924, ikincide 19 bin 848, üçüncüde 29 bin 773 liraya çıkacak.

GSS

Halen aylık 194,13 lira ödenerek aile boyu sağlık imkanından yararlanılırken, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri 300 lirayı bulacak. Hane içinde kişi başına düşen geliri 2 bin 157 liradan az olanların primini devlet karşılarken, bu tutar yeni asgari ücretle 3 bin 333 lirayı bulacak.

Muhtar Maaşı

Bu yıl yapılan düzenleme kapsamında muhtar maaşları artık asgari ücretten az olamıyor. Halen muhtarlar en az 5 bin 500 lira verilirken, bu tutar yeni yılda 8 bin 500 liraya yükselecek.

