Galatasaray'a ara transferde şoke eden çalım! O oyuncu Manchester United'a gidiyor

İngiliz basınında yer alan habere göre; Ganalı oyuncu için Premier Lig ekiplerinden Manchester United devreye girmiş durumda.

ERIC TEN HAG İSTİYOR

The Telegraph, menajer Erik ten Hag'ın Manchester United kadrosunda görmek istediği isimlerin başında PSV forması giyen Cody Gakpo dışında Mohammed Kudus isminin de yer aldığını yazdı.

AJAX’TA ÖNE ÇIKAN İSİM OLDU

Ajax ekibinde ayrılan futbolcuların ardından Kudus daha fazla öne çıkan isimlerden biri oldu. Bu sezon tüm kulvarlar dikkate alındığında; 4’ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 10 gol atan futbolcu, Katar’daki Dünya Kupası’nda da Gana kadrosunda yer aldı.

ESKİ ÖĞRENCİSİ…

Kudus, ülkesi Gana’nın oynadığı 3 Dünya Kupası grup maçında 2 gol attı. Öte yandan şu anda Kırmızı-Şeytanlar’ı çalıştıran Eric ten Hag, Kudus’un 2020 yılında Danimarka ekibi Nordsjaelland'dan Ajax’a transferinde önemli rol oynamıştı.

KUDUS, HAG’A BÜYÜK SAYGI DUYUYOR

Hollanda basınında da Kudus’un Eric ten Hag’ın teknik direktör olduğu dönemde Ajax’ta ciddi bir diz sakatlığı yaşadığı, Hollandalı çalıştırıcının bu süreçte kendisine ciddi destek verdiği ifade edildi. United’ın menajerine büyük saygı duyan Kudus ile Eric ten Hag’ın yakın zamanda bir görüşme yapacağı da konuşuluyor.

UNITED, RESMİ HAMLEYE HAZIRLANIYOR

Ocak ayında Manchester United, Kudus transferi için Ajax ile de masaya oturacak. Ada basını, Kudus isminin United ile anılmasının sürpriz olmadığını ve Eric ten Hag’ın devreye girmesiyle Premier Lig devinin rakiplerine göre daha avantajlı olacağını öne sürdü.

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