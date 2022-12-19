Gram ve çeyrek altın fiyatı tahmini o tarihte 2.000 TL olacak! Piyasada yer yerinden oynayacak

Piyasada yer yerinden oynayacak... Gram ve çeyrek altın fiyatı tahmini o tarihte 2.000 TL olacak! Aralık ayında rekora ulaşan gram altın altının sonrası için de artacağı yönünde açıklamalara sebep oldu. Bunun yanında altının yükselip yükselmeyeceği ile ilgili olarak tereddütü olan yorumcular da yatırımcıları uyarıyor.

Altında Son Durum Ne Olacak?

Altının ons fiyatındaki artış dolarla paralel olarak artmaya devam ediyor. Her haftaya artışla başlayan dolar ev altının bu yükselişinin uzun süre devam etmeyeceği belirtiliyor. Bu artış konusunda yapılan yorumlardan biri olarak yapılıyor. Özellikle yılbaşından sonra altın ile ilgili çok farklı yorumlar bulunuyor. Altının bir çırpıda aşağıya doğru çekileceği konusunda çeşitli işaretlerin bulunduğu belirtiliyor. Altınla ilgili çok düşeceği konusundaki yorumların yanında altını olanların satmaması ve altın almaya devam edilmesi yönünde de yorumlar bulunuyor.

2021 sene sonunda gram altının 750 TL civarlarında olduğunu belirten kuyumcular bu sene sonuna doğru rekor beklediklerini belirttiler. "2023 senesinin ilk çeyreğinde ons fiyatının 2 binlere kadar çıkacağı bekleniyor. Çünkü dünyadaki bu tedarik krizleri, savaşlar bu yönde işaret vermektedir.

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