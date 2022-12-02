Galatasaray taraftarını yerle bir edecek Mauro Icardi iddiası! Doğru ise bomba olur

Serie A devi Roma’nın golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

ICARDI, ROMA’NIN LİSTESİNDE

İtalyan basınından Roma Today’de yer alan habere göre; şampiyonluk yarışından uzak kalan ve forvet transferi için çalışmalar yapan Roma, İngiliz ekibi Crystal Palace’ta görev yapan golcü oyuncu Zaha’yı devre arasında renklerine bağlamayı düşünüyor.

MOURINHO TRANSFERİNİ İSTİYOR

Ancak; kadrodaki golcülerin performansından memnun olmayan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun ise oyun planına en verimli olacağını düşündüğü 29 yaşındaki golcü Mauro Icardi’nin transferini yönetimden istediği ifade edildi.

INTER VE ATLETICO İLE DE ANILDI

Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi’nin adı yakın dönemde bir başka Serie A devi Inter ve İspanya Ligi ekiplerinden Atletico Madrid ile de anılmıştı.

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