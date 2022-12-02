Dolar 11 TL'ye inecek! ''Elinde dolar olanlar patlayacak'' dedi! O tarihe dikkat çekti

''Elinde dolar olanlar patlayacak'' dedi! Dolar 11 TL'ye inecek! O tarihe dikkat çekti Sürekli artan dolar fiyatları yatırımcının da borçlunun da uzmanların da kafasını oldukça karıştırmaktadır. Kısa süreler içinde oldukça yüksek değerlere çıkan doların bu yükselişinin ne zamana kadar sürece şimdilik büyük bir muammadır. Dahası doların yükselişinin durdurulamaması sonuçlarının neler olacağı da tam olarak bilinmemektedir. Bu nedenle alıcı da satıcı da gelen haberleri büyük bir dikkatle izlemektedir.

Uzmanların Kafası Karışık

Doların yükselişi konusunda uzmanların kafasının karışık olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü uzmanların yorumları siyah ve beyaz gibi keskin çizgilerle birbirinden ayrılıyor.

Kimi uzmanlar doların geleceği ile ilgili oldukça iyimser konuşuyor. Bu durumun geçici olduğunu iddia eden uzmanlar yatırımcının da borçlunun da müsterih olması gerektiğini ve doların kısa zamanda 11 liraya kadar gerileyeceğini söylüyorlar.

Fakat olumsuz konuşan uzmanlar çok daha karamsar yorumlarda bulunuyorlar. Doların yılbaşına kadar 20 TL’ye kadar çıkabileceğini iddia eden uzmanlar bir an önce önlem alınması gerektiğini ve durumun ciddi olduğunu belirtiyorlar.

Doları düşeceği haberleri 20 TL’yi geçeceği haberleri derken herkesin kafasının biraz karışık olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Engin Avcı, doların sene bitiminde 11 liranın altına gerileyeceğini iddia etti

Dolardaki artışın ülkeye girecek dolarlarla tersine döneceğini bildiren Avcı, "29 Aralık tarihine kadar likit girişlerinde artış olacak. 2023 Ocak ayının ortalarına gelince dövizin canının alındığı görülecek. Sene sonuna dek dolar 11 TL'ye kadar düşüş yaşayacak. İspatlı konuşuyorum. Bir ay daha dayanın. Ev ya da arsa alımı yapmayın. Ardından fiyatlarda büyük düşüş yaşanacak" dedi.

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