Galatasaray alırsa olay olur! Ara transferde Fransız milli yıldız geliyor! Hadi hayırlı olsun!

Fransa’da kariyerine devam eden golcü oyuncu ile ilgili iddialar devam ediyor. Dembele ile ilgili kötü bir haber geldi. Peki Moussa Dembele Galatasaray’a gelecek mi, hangi Premier Lig takımı Dembele’yi kadrosuna katmak istiyor? İşte transferle ilgili detaylar ve son gelişmeler…

GALATASARAY FORVET TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Beklentilerin altında kalan İsviçreli golcü Haris Seferovic ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, Fransa Ligi ekiplerinden Lyon’da forma giyen Moussa Dembele’yi listesine almış ve oyuncu için de hamle yapmıştı.

DEMBELE İÇİN 8 MİLYON EURO İSTEMİŞLERDİ

Lyon ile futbolcunun transferi için temas kuran Galatasaray, Dembele’nin maliyetini sordu. Fransız temsilcisi, Dembele’nin bonservis bedelinin 8 milyon euro olduğunu Cimbom’a iletti.

FUTBOLCU GALATASARAY’DAN NE İSTEDİ?

Yıllık 2.2 milyon euro kazanan Dembele, Galatasaray’dan ise 3 milyon euro talep etmişti. Sarı-Kırmızılılar’dan 3.5 yıllık kontrat isteyen Dembele’nin Lyon ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Galatasaray, Dembele konusunu yaz transfer dönemine bıraktı.

DEMBELE’NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Moussa Dembele bu sezon Lyon’da 15 karşılaşmada 688 dakika süre aldı ve 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. Geçen sezon ise golcü oyuncu 36 maça 22 gol ve 5 asist sığdırmıştı. Dembele daha önce Celtic ve Fulham takımlarında da oynadı. 2020 yılında 50 milyon euro değer biçilen futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

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