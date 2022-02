Furkan Palalı’dan Bir Zamanlar Çukurova Açıklaması!

Fikret isimli sevilen karaktere ATV dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova isimli projede hayat veren ünlü oyuncu Furkan Palalı, sergilediği performans ile hayranlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Oyuncunun 1986 senesinde Konya'da dünyaya geldiği ve 2011 senesinde ise Best Model Of Turkey isimli yarışma ile adını duyurduğu biliniyor. Mankenlik ile başlayan kariyerinde oyunculuğa geçiş yapan ünlü isim Furkan Palalı, Best Model Of World seçimlerine de katılım göstermesi sebebiyle popüler olmaya başlamış ve geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

2010 senesinde ekranlarda yayınlanmaya başlayan Küçük Sırlar isimli dizide Aras karakterine hayat vererek oyunculuk kariyerine başlayan ünlü isim, kendisini geliştirdi ve yer aldığı projelerde dikkat çekici fırsatlar elde etti. Oyuncu, No 309 dizisinde Demet Özdemir ile birlikte de rol almış ve Onur isimli karaktere hayat vererek izleyici kitlesinin hafızasına kazınmıştı. Bir Zamanlar Çukurova dizisine devam etmekte olan başarılı oyuncu, Fikret isimli karaktere hayat veriyor ve sergilediği performans ile beğeni topluyor.

Romantik komedi projelerinin yanı sıra dram dizilerinde de kadar etkili performans sergileyebileceğini gözler önüne seren ünlü oyuncu Furkan Palalı, rol aldığı projeler ile adından söz ettiriyor. Bir Zamanlar Çukurova isimli uzun soluklu dizide yeteneklerini sergileme fırsatı edilen ünlü oyuncu, son 11 yıllık süreçte ise ne kadar iyi bir noktaya geldiğini gözler önüne serdi.

Dram yüzü oldukça fazla olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde oyuncular duygularını gerçekçi bir şekilde yansıtıyor ve bu durum izleyici kitlesine de geçiyor ve dizi inandırıcı gözüküyor. Dizi TV programına duyguya nasıl girebildiğini açıklayan ünlü oyuncu Furkan Palalı, bunun her an kolay olmadığını belirtti.

Uyandığı an itibariyle o psikolojiye girmek adına duygusal müzikler dinlediğini açıklayan ünlü oyuncu sessizliğin ise kendisi için en önemli şey olduğunu paylaştı.