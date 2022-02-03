Cumhurbaşkanı Duyurdu: Faturaya Devlet Desteği Geliyor

Havaların her geçen gün soğuması ile faturalarda giderek kabarmaya başladı. Faturası pahalı gelen veya ödemesi zor olan düşük gelirli haneler için tedbirler alındı. Devlet doğalgaz faturalarını destekliyor. Bu nedenle aileye doğalgaz faturası için 450 ile 1.150 lira arası ödenek verilecek ve başvuru e-devlet tarafından onaylanacak. Başvurular ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na da yapılabilir.

Doğalgaz Fatura Desteğinden Kimler Yararlanacak?

Yardım almaya hak kazananlar için her sosyal yardımda olduğu gibi gelir durumu dikkate alınmalıdır. Örneğin. Kömür yardımı için hanenin kişi başına düşen gelirinin net asgari ücretin üçte birinden az olup olmadığına bakılıyor. Yani hanenizde dört kişi yaşıyorsa ve hanenizde 5.670 liradan az gelir varsa bu destek size verilecektir. Bu standardın doğalgaz için de geçerli olup olmadığı önümüzdeki günlerde teyit edilecek.

İlk Ödeme Hangi Ay Yapılacak?

Devlet desteği altı aylık bir kış dönemini kapsıyor. Ödeme iki taksitte yapılacaktır. Bu nedenle taksit ödeme koşulları Mart ve Ekim aylarında belirlenmiştir. Ödeme, alıcının PTT kartına yatırılacaktır. Bu nedenle, doğrudan o kişinin hesabına gönderilecektir. Kişi faturayı kabul etmekle ödemeyi PTT hakkı ile geri kazanmış olur. Destek seviyeleri 450 ile 1150TL arasında değişmektedir. Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı'na göre ödemeler haritaya göre değişecek. Bunun nedeni Erzurum'daki ısıtma talebi ile Ege Denizi'ndeki ısıtma talebinin aynı olmamasıdır. Sonuç olarak; destek hane başına 450 ile 1.150 lira arasında değişiyor. Yılda toplam 3 milyar lira destek verilmesi planlanıyor.