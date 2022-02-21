Furkan Andıç ve Miray Daner Kara Tahta Dizisinde Buluşuyor

2020 senesinde Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Furkan Andıç, Çatı Katı Aşk isimli dizide rol almıştı. Başarılı oyuncu Furkan Andıç Kanal D dizisi olan Çatı Katı Aşk isimli televizyon dizisi projesinde oyunculuk performansı sergilemiş ve izleyici kitlesinin de beğenisi ile karşılaşmıştı. Son olarak romantik komedi türünde ekranlara gelen bir proje ile hayranları ile buluşan ünlü oyuncu bu defa yeni dizi müjdesini verdi. Bunun yanı sıra ünlü oyuncu Furkan Andıç ile birlikte projede Yiğit Kirazcı, Ezgi Şenler ve Nilay Deniz gibi birbirinden başarılı isimler de rol alıyordu. Çatı Katı Aşk isimli proje sonrasında ünlü isim Furkan Andıç’ın Aybüke Pusat ile beraber farklı bir dizide rol alması bekleniyordu fakat daha sonra bu dizinin iptal olduğunu açıklamıştı.

Romantik Komedi dizisi olan bir projede Furkan Andıç ile Aybüke Pusat isimli iki başarılı oyuncu söz konusu dizi ile gündemde yer almış ve isimlerinden söz ettirmişti. Fakat bu dizinin daha sonra iptal olduğu açıklanmış ve yayınlanan bu haberler izleyici kitlesini şaşkınlığa uğratmıştı. Projenin bütçesinin çok yüksek olması sebebiyle için dizinin çekilmediği şeklinde bilgiler magazin gündeminde yer almıştı ve detaylar da merak konusu olmuştu. Bu sebeple yakışıklı oyuncu Furkan Andıç'ın hayranları ünlü ismi bir süre boyunca bekliyor ve yeni proje hakkında araştırmalar gerçekleştiriyordu.

Genç kuşağın popüler ve başarılı oyuncularından birisi olarak beğeni toplayan Andıç, Bugünlerde TRT 1'in yeni bir dizisi ile anılmaya başlandı ve konu hakkında detaylar da merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Miray Daner ‘in de Kara Tahta isimli dizinin başrolünde yer alacağı öğrenildi ve ünlü isim bu hamlesi ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Dizinin senaryosunun Erkan Birgören tarafından kaleme alınacağı öğrenirken yönetmenliğin ise Ender Mıhlar tarafından gerçekleşeceği bilgisi paylaşıldı. Bunun yanı sıra Miray Daner ve Furkan Andıç gibi iki başarılı ismin yeni dizide rol alması ilgi çeken bir gelişme olarak görüldü.