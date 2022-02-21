TRT 1’den Yeni Dizi Duyuruları Geldi

Son zamanlarda diziler konusunda dikkat çeken çalışmaları ile beğeni toplayan ve ön planda yer alan TRT 1 kanalı iki farklı projesi hakkında detaylı bilgileri izleyici kitlesi ile paylaştı. TRT 1, dönem dizilerine ağırlık veriyor ve farklı projeleri seyirci karşısına çıkarıyordu. Kanalın iki farklı ve yeni projesinin bulunması dizi hayranları için de büyük bir sürpriz oldu ve yeni projeler hakkında detaylar araştırıldı.

Bir süre sonra izleyici kitlesi ile buluşacak olan yeni dizi ile ilgili gelişmeler de hız kazandı ve projelerin ne zaman yayın hayatına başlayacağı merak konusu oldu. Projelerin sezon bitmeden ekranlarda yer alması bekleniyor ve izleyici kitlesi projeleri ekranlarda görmek için sabırsızlanıyor.

Söz konusu dizilerden ilkinin isminin Kasaba Doktoru olduğu öğrenildi ve Kasaba Doktoru isimli dizinin oyuncu kadrosu ve hikayesi merak konusu oldu. Peki Kasaba Doktoru dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir, Kasaba Doktoru dizisi ne zaman başlayacak, ilk bölüm ne zaman yayınlanacak? Son zamanlarda hastane ve doktor dizilerinin neden ön plana getirilmesi ile beraber TRT 1 debBu şekilde bir hamlede bulundu ve Kasaba doktoru isimli dizinin kısa süre içerisinde yayın hayatına başlayacağını açıkladı. Güney Kore dizisinden uyarlanacak olan proje kahraman bir doktoru konu edinecek ve hastalar için verdiği mücadeleyi izleyici karşısına çıkaracak.

Ünlü oyuncu Ozan Akbaba'nın Kasaba Doktoru isimli dizinin başrolünde yer aldığı öğrenildi ve bunun yanı sıra oyuncu kadrosunda Deniz Can Aktaş ve Hazal Subaşı gibi başarılı isimlerin de bulunduğu da açıklandı.

Hakkında bilgi verilen bir diğer dizi ise Kara Tahta oldu ve projenin bir gençlik dizisi olarak ekranlarda yer alacağı bilgisine ulaşıldı. Atlas isminde bir matematik öğretmeni karakterine hayat verecek olan Furkan Andıç almış olduğu bu karar ile hayranlarını mutlu etti. Bunun yanı sıra Furkan Andıç ile beraber ünlü oyuncu Miray Daner'in de oyuncu kadrosunda yer aldığı bilgisine ulaşıldı.