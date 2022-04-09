Fransa Bir Sonraki Cumhurbaşkanını Seçmeye Hazırlanıyor

Fransa'daki seçmenler, Beşinci Cumhuriyet'in 1958'den bu yana 12. kez Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmaya hazırlanıyor.

Kampanya, Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde kaldı. O, iç cephede, Les Republicains partisinin sağcı adayı Francois Fillon'un 2017'deki zimmete para geçirme skandalı gibi zayıflatıcı suistimaller sunmadı.

Emmanuel Macron hükümetinin McKinsey danışmanlık firmasının kullanımı etrafındaki tartışması bile – medya tarafından itildi – bir kıvılcım yaktı.

Seçimlere giden süreç, siyaset öğretim görevlisi Pierre Bocquillon'un Macron ile aşırı sağcı lider Marine Le Pen arasında "önceden anlatılmış bir hikaye" olarak tanımladığı şey nedeniyle, ilgisizlik ve endişelerin bir karışımı ile işaretlendi.

East Anglia Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Bocquillon, Macron'un çekiciliğinin ve dinamizminin, adaylığını yeni gelen biri olarak açıkladığı 2017 seçimlerine kıyasla kötüleştiğini söyledi.

"Macron başarısız oldu. Aslında, merkez sağ üzerindeki destek tabanını gerçekten harekete geçirmeye çalışmadı." dedi.

"Belirsiz zamanlarda süreklilik ve istikrarın adayı olarak anketlerde hala nispeten rahat bir farkla önde gidiyor, ancak Marine Le Pen ile olan fark, diğer aşırı sağcı ve joker aday Eric Zemmour'un desteğinin bir kısmını elinde tutuyor gibi göründüğü için de kapanıyor."

Küresel Politika Enstitüsü'nde kıdemli bir araştırma görevlisi olan Jacques Reland, kampanyadaki 12 adayın 48 milyonluk Fransız nüfusu arasında yorgunluk hissine katkıda bulunan tek bir vizyon taşımadığı gerçeği de var.

"2022 adaylarının gündeminin çoğu demagojik, oldukça ciddi değil ve seçilirse Fransa ve Avrupa için bir felaket olacak" dedi. Macron'a yönelik saldırılarını, Fransa'nın geleceği için ciddi bir vizyondan ziyade, 'Macron'dan başka her şey' çizgisi altında yoğunlaştırdılar."

Bunun yerine, Macron da dahil olmak üzere her aday, seçmenleri memnun edebilecek pratik önlemler açıkladı.

"Ama bunun arkasında bir vizyon yok" diyen Reland, seçimleri "birçokları için sıkıcı" olarak nitelendirdi.

"Fransız nüfusu içinde bir çeşit yorgunluk var."

Kuzu kılığına girmiş kurt

Bu seçimde seçmen çekimserliğinin bir öncekinden daha yüksek olabileceğine dair korkular olsa da, 24 yaşındaki Gabriel gibi kime oy vereceği konusunda hala kararsız olan bazıları var.

"İki aday arasında hala tereddüt ediyorum," dedi e-ticaret işçisi, bir polis karakolunun önünde dururken. "Hala gencim ve siyasetle giderek daha fazla ilgilenmeye başladım. Ülke ve neyin tehlikede olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek için harika bir fırsat."

O, aşırı sağın yükselişinin - genel oyların üçte birini alması bekleniyor - korkutucu olduğunu da sözlerine ekledi.

"Bu yüzden Pazar günü oy kullanmalıyız."

Hiçbir başkan salt çoğunlukla kazanmadı. Seçimin ikinci turu 24 Nisan'da gerçekleşecek ve iki ön plana kampanya için iki hafta daha süre tanıyacak.

Macron, son seçimleri, Le Pen'e ve onun aşırı sağcı ideallerine karşı bir "Cumhuriyetçi kalkan" ya da son bir savunma hattı oluşturma stratejisi nedeniyle, diğer partilerin onu desteklemesini sağlayarak rahat bir farkla kazandı.

Bocquillon, bu sefer de aynısını yapmak istediğini söyledi.

Bocquillon, "İktidara tutunmak başarılı bir strateji olabilir, ancak aynı zamanda riskli bir stratejidir" dedi. "İlk olarak, kararsız kalan birçok insan var ve büyük olasılıkla çekimserlik normalden daha yüksek olacak."

Bu strateji aynı zamanda aşırı sağ ideolojinin kamusal söylemde daha da fazla yer almasına yol açıyor.

Reland'a göre, Macron ve Le Pen anketlerde iki yaş grubunda birbirine bağlı: 25-34 ve 50-64.

"Korkutucu olan şey, Marine Le Pen'in şimdi birçokları için ciddi ve kabul edilebilir bir aday olarak algılanmasıdır" dedi. "Yandaki kıza benziyor, tatildeyken senin için oturacak. Ama o kuzu kılığına girmiş bir kurt."

Ayrıca, işleri sarsmak için masaya bir tekme atmak isteyen ve belki de Le Pen'in bir başkan olarak neler yapabileceğini görmenin zamanı geldiğini söyleyen bazı insanlar tarafından güçlü bir his var.

"Kesinlikle bir Le Pen momentumu var" diyen Reland, bunun endişe için fazlasıyla yeterli bir neden olduğunu söyledi. "İnsanların yüzde otuz dokuzu onun harika bir başkan olacağını düşünüyor. 2017'de bu sayı yüzde 27 idi. Asıl kampanya 11 Nisan'da başlıyor."