FOX TV'nin Yeni Askeri Dizisi Dokuz Oğuz Heyecanla Bekleniyor! Dokuz Oğuz Dizisi Oyuncuları Kimlerdir?

Başrolünde Kubilay Aka’nın bulunduğu dizi heyecanla bekleniyor. Ayrıca dizinin “Savaşçı“ kadar etkileyici olup olmayacağı ise merak konusu oldu. “Her yer Karanlık” ile gündem oldu.

Dokuz Oğuz Dizisi Oyuncuları Kimlerdir?

Başrolünde Kubilay Aka, Yasemin Allen, Deniz Işın’ın yer alan dizi FOX TV'de yayınlanmayı bekliyor. Dizinin içeriğini ise Türk halkının sevdiği askeri film kategorisinde olması dolayısıyla Dokuz Oğuz heyecanla bekleniyor. Dizinin çekimleri Ankara’da başlamışken aynı zamanda İstanbul ve Türkiye'nin diğer dağlık bölgelerinde yine çekimler devam ediyor.

” Her Yer Karanlık” afişiyle gönüllere taht kuran dizi seyircilerini bekliyor her yer karanlık ama Türk askeri aydınlatır. Sloganı ile başlayan dizi Türk askerinin kahramanlıklarını ve yeteneklerini ortaya koyuyor. Öte yandan vatan sevgisini aşağılayan dizinin fragmanının henüz yayınlanması nedeni ile dizi heyecanla bekleniyor.

Dokuz Oğuz Oldukça Başarılı Bir Kadroya Sahip!

Yayın tarihi henüz belirlenmemiş dizi Kubilay Aka gibi başarılı aktörlerin olması nedeniyle çok merak ediliyor. Söz, Savaşçı gibi askeri dizilerin Türk halkı tarafından çok sevilmesinden kaynaklı olarak bu kez Fox TV yine bir askeri dizi yayınlama kararı aldı karakterler ise şöyle,

Kubilay Aka, dizinin başrol oyuncusu olan Kubilay “Yüzbaşı Batur Karanlık “olarak timde yer alıyor. Öte yandan gizli ajan rolünde olan Deniz Işın “Bilge Töreyava “adlı karaktere can veriyor. Yasemin Allen ise “Albay Tomris Toprak“ karakteri ile dizide yer almaktadır. Bilindiği gibi Kubilay Aka Çukur adlı dizide çok fazla beğenilmişti karakter özellikle özdeşleşmişti. Şimdilerde beklenen dizi Dokuz Oğuz dizinin başrolünde sevenleri ile bir araya geliyor. Dizinin yönetmenliğini ise Cem Akyoldaş yapmaktadır. Savaşçı’nın senaristi olan Süleyman Çobanoğlu, Dokuz Oğuz dizisininde senaristi olmuştur. Dizinin yayın tarihinin henüz belli olmaması nedeniyle açıklama yapılmaması ise seyirciyi merakta bıraktı.