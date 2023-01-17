Kamu bankası duyurdu! 10 bin 20 bin 30 bin 50 bin TL ödeme yapacağını açıkladı!

Ziraat Bankası'ndan kredi kampanyası! İhtiyacı olan vatandaşlara kredi kampanyası düzenlendi. İhtiyacı olan vatandaşlar yüksek limitli nakit ödeme alabilir.

Ziraat Bankası tarafından nakit ihtiyacı olan vatandaşlara kredi kampanyası başlattı. Kredi kampanyası başvuru yapmak için bankanın belirlemiş olduğu şartları yerine getirmeleri gerekir. Belirlenen şartlar altında kredi onayı verilecek kampanyada yüksek limitli kredi imkânı tanınıyor. Kullanılabilecek kredi limiti 200 bin lira olarak belirlendi.

Yüksek limitli krediler bankalar tarafından müşterilere sunuluyor. Gerek kamu gerekse özel bankalar yüksek limitli kredi kampanyalarını başlattı. Bu kredilere başvuru yapıldığında uygun faiz oranları uygulanacak. Ziraat Bankası tarafından kısa süreliğine başlatılan kampanyada uygun faiz oranları uygulanacak.

Alınacak 200 bin lira tutarlı kredi ile banka borçlarınızı kapatabilirsiniz. 200 bin liranın üzerinde borcu bulunan kişiler, ödeme koşullarını kabul etmeleri halinde banka üzerinden kredi başvurusu yapabilecek. Bankaların belirlemiş olduğu kredi politikalarını yerine getiren kişiler Ziraat Bankası üzerinden 200 bin liralık kredi temini yapabilir.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusunu Nasıl Yapabilirsiniz?

Birçok vatandaş, Ziraat Bankası üzerinden düzenlenen kampanyaya başvuru yapmak için araştırma yapıyor. Banka tarafından başlatılan 200 milyon liralık ihtiyaç kredisi için arama yapıyor. Kredi başvurular sadece banka üzerinden kabul ediliyor. Başvuru yapılacak kredide vade 36 ay olarak belirlenirken, ilk ödemede 3 aylık erteleme fırsatı da bulunuyor.

200.000 TL tutarlı kredi için başvuruda bulunacak kişiler düşük faiz oranları ile banka tarafından anında kullandırılabilecek. Kimlik ve gelir belgesi ile en yakın banka şubesine giderek ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunabilirsiniz.

Kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapıldıktan sonra aynı gün sonuç alınabilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde tüm ödemelerinizi yapabilirsiniz. Verilecek kredi maaşı banka üzerinde olan müşteriler için kimlik doğrulamalı kredilerde de kullanılabilecek. Konu hakkında detaylı bilgi almak için müşteri hizmetleri aranarak istenilen bilgiye ulaşılabilir. Banka müşteri iletişim merkezi günün her saatinde zaman ve mekân gözetmeden telefon ile bankacılık işlemleri yapılır. Yapılacak işlemleriniz hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilirsiniz.