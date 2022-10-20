Fox TV’nin Sevilen Dizisi Mahkûm Reyting Düşüklüğü Sebebiyle Final Yapacak

Son günlerde reytingleri düşük olan bütün dizilerin final yaptırılması sebebi ile birçok dizide zorunlu olarak bitirildi. Bu diziler arasında da yapımcılığını MF yapımın yapmış olduğu Mahkûm dizisinin final yapacağı söylentileri de uzun süreden beri konuşuluyordu.

Ancak yapımcıların açıklamalarına göre dizinin final yapmadan devam edeceği i takipçileri arasında Ümit beslenmesine sebep olmuştu. Ancak yeni yayınlanan Mahkûm dizisinin 29. bölümünde de yine reyting rekorlarının çok altında gelmesi sebebiyle dizi 1. bölümünde final yapması kararı verildi. Fox TV’nin bu kararı az da olsa izleyeni bulunan Mahkûm dizisinin takipçilerini üzmeye yetti.

Mahkûm Dizisi Final Olmasın Mesajlarıyla Protesto Ediliyor

Fox TV ekranlarında ekrana gelen Mahkûm dizisinin daha önceki bölümlerinde de reyting rekorlarının azaldığı gözlemlenmişti. Bu veriler doğrultusunda Fox TV Mahkûm dizisini devam ettirmeyerek hızlı bir final yaptırma kararı alarak yeni dizilere yer açmayı amaç edindi. Sosyal medya üzerinden Mahkûm dizisi takipçilerinin final olmasın diyerek attığı mesajlar ise hiçbir işe yaramamışa benziyor. Mahkûm dizisi son 2 bölümü ile FOX TV ekranlarında izleyicilerle buluşarak yerini tozlu raflara bırakacak.

Başrol oyuncuları arasında Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu gibi başarılı oyuncuların bulmasına rağmen Mahkûm dizisi beklenilen rekoru yakalayamadı. Mahkûm dizisi Güney Kore yapımı olan bir dizinin uyarlanması sebebi ile ilk 18 bölümü çok büyük ilgi görmüştü. Ancak yapımcı 18 bölümle kalmayıp daha da diziyi geliştirme çabası içine girerek farklılaştırılması ile büyük bir izleyici kitlesini kaybetmiş oldu. Bu sebepten dolayı 18. bölümden itibaren Mahkûm dizisi Fox TV ekranlarında gittikçe reyting azalmasına ve takipçi sayısının azalması neticesi ile final yaptırılma kararı alınmış oldu.