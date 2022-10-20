Arka Sokaklar Dizisindeki Usta Aktör Zafer Ergin’in Azmi

Arka sokaklar dizisi molanın ardından 17. sezonuna hız kesmeden devam edecek. Yeni sezonunun 14 Ekim Cuma akşamı ekrana geldi. Yine aksiyon dolu bölümleri hız kesmeden izleyenlerle buluşan 633. bölüm ile devam eden ve tüm yaş grupları tarafından beğeniye layık görülen Arka Sokaklar dizisi Türk televizyonun tarihinin en uzun süren yapımı ve dizisi olma özelliği de taşıyor.

Yeni sezonda ise dizide bazı başrol oyuncuları arasında Mesut karakterine can veren Şevket Çoruh maalesef ki olmayacak. Bu ünlü ve başarılı oyuncu yaz dönemi boyunca hem tiyatro hem de sinema çalışmalarına ağırlık vermesi neticesinde uzun süreden beri rol aldığı arka sokaklar dizisindeki macerası da son bulmuş oldu.

Şevket Çoruh’un Arka Sokaklar Dizisinden Ayrılışı

Yaklaşık olarak 16 sezon boyunca Arka Sokaklar dizisinde başrol oyuncusu olarak yer alan Şevket Çoruh’un dizide yeni sezonda görülmemesi ve diziden ayrılma kararı tüm izleyenlerini üzmeye yetti. Dizinin yeni tarihte yayınlanan 633 bölümünde ise reytingleri düşürmeden yine aynı oranda izlenmesine sebep olması da Mesut karakterinin payı olduğu söylenebilmektedir.

Arka Sokaklar dizisinin başrol oyuncuları arasında ise Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi başarılı ve profesyonel oyuncuların devam etmesi neticesi ile yine rekor elden bırakılmıyor. Zafer Ergin 30 Ağustos 1942 yılında doğmuş ve şu an için 80 yaşında olmasından dolayı Arka Sokaklar dizisindeki gençlere taş çıkartmaya devam ediyor. Zafer Ergin bu azmi ile adından sıklıkla söz edilmeye devam ediliyor. Önceki röportajlarında usta aktör dizinin uzun yıllar daha devam etmesini istediğini ve bu projede de sonuna kadar yer almayı düşündüğünü dile getirdi.