Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan kişilere destek ödemesi verilecek

Emekli maaşı hesaplarını Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan tüm emekleri için yine bir destek ödemesi paket hazırlandı. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek dilediği zaman ödeme alabileceğiniz bu kampanyaları, sizlerde hızlı bir şekilde katılabilirsiniz. Emekli olup, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşları 5 dakika içerisinde ödeme verilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada daha önce kredi kullanmayan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak işlem yapılır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi işlemlerinizi 5 dakika içerisinde yapabileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, dilediğiniz zaman hizmet alabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatmış olduğu yeni kredi kampanyasında 36 ay vadeli kredilerde 50000 TL'ye kadar ödeme yapacağını açıkladı.

Emekli maaşınızı ilk defa bu bankaları taşıdıktan sonra aynı zamanda 10000 TL üzerinde emekli maaş alan vatandaşlar da 5000 TL'ye varan emekli promosyonu kampanyasından yararlanabilirler. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde alabileceğiniz kampanyalardan faydalanacak olan tüm vatandaşlara, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli hesapları üzerinden kredi ödemeleri vermektedir. Emekli maaş hesaplarınızı taşıma yaptıktan sonra kredi başvurusu yapabilmeniz için ilk maaşınızı bankalar üzerinden çekmeniz bankalar tarafından istenmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank şubelerine giderek kimliğinizle birlikte başvuru yapabileceğiniz Banka bireysel müşteri temsilcisi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu alıp hemen işlemlerinizi başlatabilirsiniz.