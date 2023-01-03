Emeklilere 33.000 TL Ödeme Haberi Var! Banka Duyurdu! Banka Müşterisi Olan Yaşadı!

Emekli maaş hesabınız üzerinden başlığınızı gerçekleştirmeniz durumunda kullanabileceğiniz, nakit kampanyalarından faydalanacak olan vatandaşlara, Akbank tarafından duyuru paylaşıldı. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden paylaşmış olduğu bu duyuruyla birlikte 33000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara banka müşterisi olması durumunda, işlemlerini gerçekleştireceğini açıkladı. Akbank, emekli olan kişilerin başvurularını gerçekleştirerek, 33000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi ödemesine Ocak ayı sonuna kadar vermektedir.

AKBANK 33000 TL KREDİ BAŞVURUSU

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar, 36 ay vadeli kredi kampanyalarına katılarak, bu bankadan istedikleri zaman nakit kredi kullanabilir. Akbank 33000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, emekli maaşınızın bu banka üzerinden alınması gerekmektedir. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek, kullanabileceğiniz bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara belirtilen kredi şartlarına uygun olmaları durumunda hemen ödeme bekliyor.

SMS KREDİ BAŞVURUSU

Acil ihtiyacımızın olması durumunda SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz ve bu bankalardan ihtiyaç kredisini, oturduğunuz yerden öğrenebilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarası üzerinden 44 25 numarasına mesaj göndermeniz durumunda emekli, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Emekli olan kişiler, onay olmaları durumunda en yakın banka şubelerine giderek kredi kullanabilirim de onaylanan kredileri hakkında bilgiler alabilir.

AKBANK DİREKT KREDİSİ

Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka müşterisi olması durumunda mobil uygulama üzerinden 33000 TL kredi kullanabilir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden işlem yapabilmeniz için internet bankacılığı şifresi oluşturmanız gerekiyor.