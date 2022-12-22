5 Dizi, Ekran Ömründe Son Haftaları Yaşıyor

Yeni bölümleri ile ekranlarda yayınlanan onlarca dizi her hafta seyirci karşısına çıkıyor. Yapımlar farklı kanallarda yer alıyor ve birbirleri ile kıyasıya bir şekilde mücadele ediyor. Sosyal medyadan dizi müdavimleri reyting oranlarına katkı sunacak paylaşımlar yapıyor ve bu şekilde farkındalık yaratmaya çalışıyor. Diğer taraftan seyirci grubu bazı dizileri beğenmiyor ve beklenen ilginin gösterilmemesi sebebiyle art arda final haberleri de geliyor.

Yavaş yavaş final yaparak yayın ömrünü tamamlayan diziler son dönemde artıyor. Diziler yaz ekranlarında yayın hayatına başlasa da kış sezonunda yeni projelerin ekranlarda yer alması sonucunda beklenen etkiyi yaratamamıştı. Bu durum da dizilerin art arda final yapmasına sebep oldu ve alınan final kararları da buna bağlı olarak artış gösterdi. Duy Beni isimli televizyon dizisi projesi de gençlik dizisi olarak yayın hayatına başlamıştı fakat son haftalarda düşük sonuçlar elde etmesi sebebiyle dizi için final kararı alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde son bölümünü yayınlayarak seyirci grubuna veda eden Duy Beni dizisi ilk haftalarda başarılı bir şekilde ekranlarda yer alıyordu. Duy Beni isimli televizyon dizisi projesinin konusuna benzer bir şekilde bir gençlik dizisi olarak ekranlarda yayınlanan Tozluyaka isimli dizi projesi de son haftalarda reyting konusunda sorun yaşıyordu. Önümüzdeki hafta Tozluyaka isimli dizi projesinin de final yapacağı öğrenildi ve bu şekilde pek çok dizi ekran hayatını sonlandırma kararı aldı. Reyting oranlarının son zamanlarda düşük olması sebebiyle Fox TV dizisi olan Tozluyaka seyirci grubuna final endişesi yaşatıyordu. Tozluyaka son dönemde Fox TV'nin final kararı verilen 3 dizi projesi olarak adından söz ettirdi.

Darmaduman isimli dizi projesi de Ay Yapım imzalı olarak ekranlarda yer alıyor ve projede oldukça ünlü bir iddialı isimler performans sergiliyor. Mert Yazıcıoğlu, Aytaç Şaşmaz, Aslıhan Malbora ve Hafsanur Sancaktutan projenin başrollerinde yer alıyordu. Ancak dizi projesi 24 Aralık Cumartesi akşamında son defa ekranlarda yer alarak final bölümünü yayınlayacak. Darmaduman dizisinden bir gün sonra 25 Aralık Pazar gecesinde ise Tozluyaka isimli dizi projesi 26. bölümü ile final yaparak yayın hayatını sonlandıracak. Fox TV'nin farklı bir dizisi olan Bir Peri Masalı ise 13. bölümünü 20 Aralık Salı akşamında ekranlara taşıyarak seyirci grubu ile vedalaşacak.

Tarık Emir Tekin ile Alina Boz'un başrolde yer aldığı proje için uzun zamandır heyecanlı sahnelerin arttırılması ve senaryo değişimi gibi bazı taktikler deneniyordu. Fakat dizinin beklenen reytingleri alamadığı ortaya çıktı. Bu hafta kanalın 3 dizisi de son defa ekranlarda yer alacak ve daha sonra seyirci grubuna veda edecek. Ancak Fox TV'nin final yaparak ekran ömrünü tamamlayan bu projeler yerine yeni projeler hazırladığı da bilinen bir gerçek. Ekranlarda yer alacak olan yeni projeler ile beraber Fox TV'nin son zamanlarda dizi projeleri ile ilgili yaşadığı talihsizliği yenip yenemeyeceği görülecek.