Flaş Haber: Ziraat Bankası Banka Müşterisi Olan "Emekliye" Nakit Ödemesi Yapacak: 100.000 TL Olacak

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden nakit ödemesi yapılacak. 100 bin TL'ye kadar 24 ay vadeli, kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak başvurularınızı hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası banka müşterisi olan tüm emekler için yapmış olduğu bu kampanyada 24 ay vadeli 100000 TL kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka şartlarına uygun olmaları durumunda kredi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmektedir.

Ziraat Bankası, emekli maaş hesabınız üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka müşterisi olması durumunda kredi ödemelerini hemen aynı gün içinde gerçekleştirir. Ziraat Bankası şubelerine giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu yapabileceğiniz gibi, ayrıca kredi kullanacak olan vatandaşların banka müşterisi olması durumunda internet üzerinden de işlem yapacağı açıklandı.

Emekli maaşı Ziraat Bankası üzerinde olmayan vatandaşlar, maaş, taşıma işlemleri sonrasında kredi ödemelerini gerçekleştireceği için kredi işlemlerine hemen aynı gün içinde yapamıyor. Emekli maaşınızı Ziraat Bankasına taşıdıktan sonra ilk maaşınızı çekerek, 100000 TL'ye kadar kredi imkanından faydalanabilir ve kredi notunuz düşük olsa bile bu bankadan onay alabilirsiniz.