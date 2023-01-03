4-5-6-7 Ocak tarihlerinde, TC kimlik numarası üzerinden 30.000 TL ödeme haberi verildi! Son Dakika

4 7 Ocak tarihleri arasında kimlik numarası üzerinden 30000 TL'ye kadar ödeme haberi verileceği açıklandı. 4 ve 7 Ocak tarihler arasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere, Akbank üzerinden verilecek olan Nakit kampanyasında başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşları uygun faizlerde kredi ödemeleri gerçekleştirilecek. 30000 TL kadar nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri hızlı birşekilde verilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, kullandırılacak. Akbank, yapmış olduğu bu kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlara faizsiz olarak ihtiyaç kredisi imkanda sağlıyor.

Akbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, başvuru yapmadan önce banka kredi puanı sorgulaması yapması gerekmektedir. Akbank kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olan tüm vatandaşların başvuru gerçekleştirebilmeleri için kredi puanı 1400 ve üzerinde olması gerekmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz ve başvuru şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, başvuru yapabilirsiniz.

SMS İLE BAŞVURU

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar SMS atarak işlem gerçekleştirebilir. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemelerini hızlı bir şekilde alabilmektedir. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderimde kredi başvurusunda bulunun.