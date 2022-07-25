Fırat Ögeday müzik dünyasına adım attı

Teknolojinin yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanması müzik dünyasında da dengelerin değişmesine yol açtı. Genç ve yetenekli müzisyenlerin seslerini duyurmaları eskiye nazaran daha kolay bir hal aldı. Özellikle YouTube, Amazon Music ve Spotify gibi platformlar üzerinden eserlerini paylaşan müzisyenler, geniş kitlelere ulaşma imkanı yakaladı. Birbirinden farklı ve özgün içeriklere sahip eserler üreten genç müzisyenler, yetenekleri ile ses getirmeye devam ediyor. Müzik dünyasına yeni adım atan son isimse Fırat Ögeday oldu. 2001 yılında Çorlu’nun Tekirdağ ilçesinde dünyaya gelen Fırat Ögeday, kamuoyu tarafından tanınan bir isim olmanın avantajını yaşıyor. Sosyal medya Danışmanı olarak çalışan ve sektörde başarılarıyla tanınan Fırat Ögeday, çocukluk aşkı müzisyenlik için harekete geçti. 6 yıla dayanan sosyal medya kariyerinin yanına şarkıcılığı da eklemek için stüdyoya girdi.

Rap müzik alanında eserler üreten Fırat Ögeday, farklı ve özgün sound çalışmalarıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmak istiyor. Single çalışması içerisindeki eserlerin isimleri de netlik kazandı. ‘’İnsan’’, ‘’Aklımda’’, ‘’Orman Ahmağı’’ ve ‘’Ragnar’’ isimlerini taşıyan yeni çalışmaların yayınlanacağı ilk platform ise Amazon Music olacak. Fırat Ögeday’ın single çalışmasındaki şarkılarda rap müzikle birlikte caz ve blues müzik türlerinin yansımalarına da kulak vereceğiz. Ayrıca, Türk müziğinin temel enstrümanlarının da kullanıldığı görülüyor. Saz ve darbuka gibi müzik aletlerinin çıkardığı özel seslere de yer veriliyor.

Sosyal medya Danışmanı olarak yerli ve uluslararası firmalarla işbirliği içerisinde bulunan Fırat Ögeday, pazarlama alanında da başarılı bir kariyer inşa etti. Genç yaşına rağmen sosyal medya, tanıtım, reklam ve pazarlama alanlarındaki başarısını müzik sektörüne de yansıtmak istediğini ifade eden Fırat Ögeday, ‘’Kariyerime farklı bir alanda başlamış olmama rağmen müzik en büyük aşkımdı. Rap müzikle ilgili yeni bir soluk getirmek istiyorum. Sosyal medya sayesinde dünyanın dört bir yanındaki insanlara ulaşma imkanımız var. Türkçe rap müziğin hak ettiği başarıya ulaşması ve tanınması için çaba göstereceğim’’ dedi