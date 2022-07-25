Hazal Kaya 2. Kez Hamile! Eşi Ali Atay Bu Duruma Ne Dedi?

Başarılı ve sevilen oyuncu Hazal Kaya’dan güzel haber geldi ve ünlü ismin ikinci kez hamile olduğu birlikte ulaşıldı. Magazin gündeminin üst sıralarında yer alan konu ile ilgili olarak 46 yaşındaki Ali Atay ile 31 yaşındaki Hazal Kaya'nın ikinci kez anne baba olacağı öğrenildi. Oyuncu çift 2019 senesinde ilk çocukları Fikret Ali'yi kucağına almış ve anne babalık duygusunu tatmıştı. Geçtiğimiz aylarda Hazal Kaya ile Ali Atay çifti ihanet iddiaları ile gündeme gelmiş ve bu iddialar ile sevenlerini üzüntüye boğmuştu.

Son olarak iki sevilen oyuncudan mutlu haber geldi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. 2019 senesinde Hazal Kaya ile Ali Atay uzun süren birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmış ve aynı sene Fikret Ali isimli oğullarını kucağına almıştı. Bir süredir gündemden uzak kalan Hazal Kaya ile Ali Atay'dan beklenen haber geldi ve çiftin ikinci çocuklarını bekledikleri öğrenildi. Ünlü oyuncu Hazal Kaya'nın 3 aylık hamile olduğu açıklanırken oyuncunun sevenleri de bu haber karşısında çok mutlu oldu. Oğlu Fikret Ali hakkında konuşan ve her fırsatta aynı olmayı çok sevdiğini ifade eden ünlü isim Hazal Kaya, 3 aylık hamile olduğu haberi ile adından söz ettirdi.

6 Senelik Birliktelikten Sonra 2019’da Evlenmişlerdi

2. kez anne baba olmaya hazırlık yapan Hazal Kaya ile Ali Atay cephesi mutlu haber ile gündemde yer aldı. Ünlü çift 2019 senesinde oğulları Fikret Ali'ye kucaklarına almıştı ve 3 sene sonra tekrar anne baba oluyor. 3 aylık hamile olduğu konuşulan Hazal Kaya bu haber ile sevenlerine mutlu etti. Çift, nikah masasına oturmadan önce uzun bir birliktelik süresi de yaşamıştı. 6 sene beraberlik yaşayan Hazal Kaya ile Ali Alay, daha sonra nikah masasına oturmuş ve aynı sene içerisinde çiftin oğulları Fikret Ali dünyaya gelmişti.

Yine benzer konu Hazal Kaya’nın hamile olduğu yönünde iddialar geçtiğimiz sene aralık ayında ortaya atılmıştı fakat bu haber daha sonra yalanlanmıştı. Diğer taraftan son haberlerin ise doğru olduğu öğrenildi ve Hazal Kaya'nın 3 aylık hamile olduğu anlaşıldı. Bu sıralarda tatil yaparak yaz mevsiminin keyfini çıkaran Hazal Kaya, Ali Atay ve oğulları Fikret Ali ikinci bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına almayı diliyor.

İhanet İddiaları Ortaya Atılmıştı

Sevilen oyuncu Hazal Kaya'nın bir süre önce eşi Ali Atay'ın ihanetine uğradığı iddiası ortaya atılmış ve konunun doğruluğu merak konusu olmuştu. Geçtiğimiz aylarda ünlü çift evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddiası ile magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı. Son olarak çiften mutlu haber geldi ve Hazal Kaya'nın ikinci kez anne olacağı bilgisine ulaşıldı. 2019 senesinde dünya evine giren ünlü çift, aynı sene içerisinde oğulları Fikret Ali'yi de kucağına almıştı. Peki Hazal Kaya kimdir, kaç yaşında, Ali Atay kimdir, kaç yaşında?

Bir süre önce sosyal medyadan kendisine sorulan sorulara yanıt veren başarılı oyuncu Hazal Kaya, dikkatleri üzerine çekmiş ve magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı. Hayranlarının kendisine sorduğu soruları samimi bir şekilde yanıtlayan ünlü isim sevenlerini kahkahaya boğmuştu. Sosyal medyadan gelen sorulara yanıt veren Hazal Kaya bu defa bebek haberi ile gündemde yer aldı.