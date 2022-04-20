Final Bölümü Yaklaşan Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Şaşırtıcı Bir Karar Aldı

Uzun bir süredir TIMS&B Productions imzalı olarak ATV ekranlarında yer alan Bir Zamanlar Çukurova isimli televizyon dizisi projesi Perşembe akşamlarında 4. sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Yapımcılığı Burak Sağyaşar ile Timur Savcı tarafından gerçekleştirilen dizi, uzun soluklu olmasına rağmen ekranların sevilen projeler arasında yer alıyor. Dizinin 21 Nisan perşembe akşamında ATV ekranlarında 133. bölümü ile yer alacağı öğrenildi ve konu hakkında yaşanacak olan gelişmeler araştırıldı.

Dizinin sezon sonunda final yapacağı kesinleşmişti ve seyirci kitlesi ise dizinin final bölümünde hangi olayların yaşanacağını merak etmişti. Dizi hayranları ATV ekranlarında yayınlanan projenin son bölümünü heyecan içerisinde bekliyoru. Söz konusu proje Bir Zamanlar Çukurova’nın 140. bölümü ile ekran hayatını sonlandıracağı tahmin edilirken dizi çekimlerinin ise Adana'da devam edildiği biliniyor. Seyirci kitlesini hikayede ilginç olaylar bekliyor ve yeni bölümde Hakan ile Züleyha'nın şaşırtıcı bir karar alacağı yönünde yorumlar yapılıyor.

Züleyha ile Hakan aralarındaki sorunları çözmeyi başaracak ve nikah tarihi için başvuru gerçekleştirecek. Fikret ise Hakan ile Züleyha'nın barıştığını bilmeyecek ve ölümden dönmenin etkisi ile beraber hislerini Züleyha'ya açmaya hazırlanacak. Zaman kaybetmek istemeyen Fikret Hakan ile Züleyha'nın evleneceğini öğrenmesi ile birlikte büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak.

Çolak Ağa’ya Züleyha tarafından teslim edilmeyen Şermin, Betül’ü bulmak için Züleyha'dan yardım isteyecek ve bu gelişme dizinin yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak. Diğer taraftan Züleyha karakteri sürpriz bir hamlede bulunarak Çolak Ağa’yı köşeye sıkıştıracak ve o da Züleyha'yı ortadan kaldırmak için bir plana başvuracak. Perşembe akşamında saat 20.00’de ATV ekranlarında sevenleri ile buluşacak olan uzun soluklu televizyon dizisi projesi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ile merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.