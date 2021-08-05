Fikret Kuşkan: Ciğerimiz Yanıyor

Ünlü oyuncu Fikret Kuşkan, Türkiye'nin dört bir tarafında eş zamanlı olarak çıkan orman yangınlarına isyan etti ve yapmış olduğu açıklamalar ile dikkat çekti. Pek çok bölgede çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları 8. günde de sürdürüldü ve ünlü oyuncu Fikret Kuşkan, bir hayli moralsiz olduğunu söyledi.

Meydana gelen orman yangınları sebebi ile oldukça üzgün olduğunu anlatan ünlü oyuncu Fikret Kuşkan, Bebek’te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının kendisine sorduğu sorular karşısında tatsız olduğunu ve konuşacak halde olmadığını ifade eden ünlü oyuncu, ciğerlerinin yandığını ve çocuklarına bırakacağı mirasın yandığını ifade etti.

Bebek’te objektiflere yansıyan ve orman yangınları hakkında çok mutsuz olduğunu ifade eden ünlü oyuncu Fikret Kuşkan'ın yanı sıra pek çok ünlü isim de harekete geçmişti. Başarılı oyuncu Burcu Özberk orman yangını sebebiyle evini kaybetmiş olan bir aileye yardımda bulunacağını açıklarken sevenlerinden de takdir toplamıştı.

Ünlü oyuncu Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile çıkan orman yangınlarında evini kaybetmiş olan bir aileye beyaz eşya desteğinde bulunacağını açıklayan Burcu Özberk. oynadığı dizinin bir bölüm ücreti ile destek de olacağını söylemişti.

Ünlü oyuncu ve sunucu Alp Kırşan da günlerdir devam eden orman yangınları hakkında konuşmuş ve yangınların sönmesi için Muğla halkı ile beraber büyük çaba sarf etmişti. İki oğlu ve eşi Zeynep Kırşan ile beraber Bodrum'da yaşayan ünlü isim, köy köy dolaşmış ve sosyal medya hesabı üzerinden yangın yerinden paylaşımlar gerçekleştirmişti. Son olarak teknesine doldurduğu buz, mazot ve suyu yangın bölgesine götüren Alp Kırşan, çeşitli yardımlarda bulunmuştu.

Tolga Çevik de sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmuş ve tüm gösterilerini iptal ettiğini belirtmişti. Acı dolu günler yaşadığımızı açıklayan ünlü komedyen, felaketi atlatıp yaraları sarıp huzura kavuşunca yeniden birlikte güleceğimizi söylemişti.