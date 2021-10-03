Fibabanka Kredi Alamayanlara 50.000 TL Onaylı Kredi Verecek, Düşük Faizli, SMS ile Başvuru İmkanı var.Fibabanka üzerinden kredi almak isteyenler için yapılan bu kampanyada düşük faiz oranları ve kredi notu düşük olmanız durumunda bile hemen onay alabileceksiniz. Fibabanka üzerinden yapılan internet sitesindeki açıklamada 50.000 TL'ye kadar banka kendi şartlarına göre kredi imkanı sağlayacak ve onaylanacak olan kredileri de hemen hesaplarına atacaklar.

Fibabanka 50.000 TL'ye kadar başvuru yapan kişilerin geçmiş banka performansına göre ve kredi notuna göre faiz oranı uygulayacaktır. Fibabanka üzerinden 50.000 TL'ye kadar kredi almak istiyorsanız, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kredi alabileceksiniz. Başvuru yapmak isteyenler ise bankanın uyguladığı başvuru yöntemlerine göre hemen kredi kullanabilecektir.

Fibabanka Kredi Nasıl Veriyor? Başvuru Aşamaları ...

Fibabanka SMS kredi başvurusu en kolay başvuru yöntemidir. Kredi alacak olan kişiler, SMS ile Fibabanka üzerinden kredilerini kullanabilirler. Fibabanka ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka hızlı ve anında sonuç vereceği bu kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Fibabanka SMS kredi başvurusu için TC KİMLİK numaranızı 3422 numarasına mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde attığınız SMS sonrasında banka hemen sizlere sonucu söyleyecek ve bu sonuca göre kredi onayı verecektir. Kredi onayı alan kişiler, SMS ile gelen kredi limitini en yakın Fibabanka şubelerinden kullanabileceklerdir.

Banka SMS kredi başvurusu haricinde resmi internet sitesi olan Fibabanka.com.tr adresinden de başvuru yapabilirler. Resmi internet sitesi üzerinden kredi kullanacak olan kişiler, İnternet üzerinden başvuru yaptıklarında kredi sonucu cep telefonlarına gelecektir. Buraya tıklayarak direk bankanın resmi internet sitesinden kredi başvurusu yapabileceksiniz.

Online Kredi Sadece Müşterilere Veriliyor!

Fibabanka üzerinden online olarak kredi başvurusu yapacak kişiler, 50 bin TL'ye kadar online internet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden kredilerini alabileceklerdir. 50 bin TL'ye kadar kredi alacak kişiler banka hesapları üzerinden aldıkları internet şifresi ile birlikte mobil uygulamadan kredi başvurusu yapabilir, 36 ay vadeli masrafsız kredi seçenekleri ile kredilerini kullanabilirler.