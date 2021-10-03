Garanti BBVA Duyurusunu Yaptı, Başvuru Rekoru Kırıldı, 10.000 TL Uygulama Yükleyenlere Verilecek

Garanti Bankası son dakika yeni kredi kampanyası ile ilgili açıklama metni yayınladı. Banka üzerinden kredi almak istiyorsanız, anında onaylı 10.000 TL kredi için Garanti BBVA uygulamasını kullanabilirsiniz. Garanti BBVA üzerinden 10.000 TL kredi için mobil uygulama kullanan kişiler, şartsız bir şekilde kredi onayı alabileceklerdir. 10.000 TL'ye kadar işlem yapmak istiyorsanız, hemen şartlara uygun olmanız durumunda mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz.

10.000 TL'ye kadar kredi alacak olan kişiler, belirtilen şartlar dahilinde bu kredileri 36 ay vade ve 3 ay erteleme, 6 ay ertelemeli kredi seçenekleri ile kullanacaklardır. Kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişiler, uygun faizle kredi almak istiyorsa, daha yüksek kredi notuna sahip olması gerekmektedir.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Kredi başvurusu için bankanın mobil uygulamasını kullanmanız şart. Banka mobil uygulamasını indiren müşteriler, TC kimlik veya müşteri numarası ile birlikte, internet bankacılığı şifresi ile giriş yaparak, sorgusuz, sualsiz, internet üzerinden 10 bin TL kredi kullanabileceklerdir.

Banka hesabı olan kişiler, banka internet bankacılığını alarak hemen mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yapabileceklerdir. Kredi başvurusu yaptığınızda banka sizlere hemen sonucu verecek ve sonuca göre kredi onayı sunulacaktır. Kredi alabilmeniz için banka kredi notu en az 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Banka kredi notu düşük olan kişiler, onay alamayacaklardır.

10 bin TL kredi, bankanın bireysel kredi bölümünde olduğu için banka kredi başvurusu yapacak olan kişilere, 36 ay vadeye kadar da ödeme tablosu yapma imkanı sunacaktır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, bu kredileri kullandıktan sonra, düzenli ödemeler yaparsa, kredi limitleri daha çok yükselecek.