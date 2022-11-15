Fenerbahçe’nin yıldızı tarihe geçecek! Dev kulüplerin radarında

Sarı-Lacivertliler’de attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çeken Arda Güler, Avrupa’nın dev kulüplerinin de radarına girmeyi başardı.

A Milli Futbol Takımımız, yarın özel maçta İskoçya ile mücadele edecek… Arda Güler, Diyarbakır’da oynanacak özel maçta forma giymesi durumunda adını tarihe yazdıracak. Genç yıldız, yarın milli formayı giyerse 17 yıl 8 ay 22 günlükken Ay-Yıldızlı formayı sırtına geçirecek. 1959 yılı sonrası milli formayı en genç giyen 5. isim olacak.

Arda Güler, İspanya Ligi ekiplerinden Getafe’de forma giyen Enes Ünal’ı geride bırakarak 5. sıraya yükselecek. Enes Ünal, 17 yıl 10 ay 21 günlükken milli formayı giymişti.

Listenin ilk sırasında ise Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin bulunuyor… Nuri hoca, milli formayı ilk kez 17 yaş 1 ay 3 günlükken giymişti. Şahin, ilk kez Almanya maçında oynamış ve milliler o maçı 2-1 kazanmıştı.

Batuhan Karadeniz, A Milli formayla 17 yıl 5 ay 17 günlükken tanıştı… Karadeniz, 2008 yılında Bosna Hersek karşısında görev almıştı. Karagümrük forması giyen Caner Erkin ise listenin 3. basamağında yer alıyor. Tecrübeli futbolcu, 17 yaş 7 ay 22 günlükken ilk kez milli oldu.