Anında Ödeme! Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank PTT ve Garanti Bankası Hesabı Olanlar Dikkat

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, PTT ve Garanti Bankası üzerinden nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanya duyurusunda, uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, PTT ve Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan bireysel müşterilerin alabilecekleri kredi kampanyaları ile birlikte 50000 TL'ye kadar kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde hesaplara yatırılacağı açıklandı.

Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşların 5 banka üzerinden de işlemlerini gerçekleştirerek nakit ihtiyacı olması durumunda internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de hemen kendi hesaplarına ödemeler getirebilmektedirler.

BAŞVURU

1) Başvuru yapmak istiyorsanız sizlerde özellikle kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, üzerindeki hesabınız aracılığı ile birlikte düşük faiz oranlarından kredilerden yararlanmak istiyorsanız, 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebileceğiniz kampanyaya hemen katılabilirsiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlara acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmaları için internet şifresi veriliyor ve internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi imkanı sağlanıyor.

2) Ptt üzerinden başvuru yapmak için en yakın PTT şubesine gidebilir veya cep telefonunuz üzerinden PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 30 50 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ptt, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda onay verilecek ve en yakın PTT şubeleri üzerinden işlemleriniz gerçekleştirilerek, kredi kullandırılacaktır.

3) Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ise başvurularını gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerini yapabiliyor. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvuru yapacak olan vatandaşların internet sitesi üzerinden yapmış oldukları kredi işlemlerinde hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştiriliyor. Garanti Bankası, emekli olan kişilere de ayrıca, 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli düşük faizli kredi ödemesi yapıyor. Başvuru yapacak olan tüm vatandaşlar için yapılan işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen politikalar dahilinde hızlı bir şekilde kredi ödemeleri verilmektedir.