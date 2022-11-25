Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu için şoke eden iddia! Sezon sonu yolcu

İtalyan medyasından Tuttosport’un haberine göre Fenerbahçe’nin golcüsü Joao Pedro’nun devre arasında Torino’ya transfer olabileceğini belirtildi. Gazete, Sampdoria’nın da devreye girebileceğini iddia etti.

Gazete Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusuyla ilgili olarak, “Eski Cagliari forveti, Türkiye’den ayrılarak İtalya’ya dönebilir. Pedro’yu uzun süredir takip eden Torino, kiralık formülünü masaya yatırdı. Çünkü Fenerbahçe oyuncuyla sözleşme imzalamak için 5 milyon artı 1.5 milyon Euro bonus yatırdı” ifadelerini kullandı.

Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Joao Pedro’nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Fenerbahçe ile bu sezon 15 maça çıkan ve 2 gol, 1 asist üreten Pedro, henüz istenilen seviyeye ulaşamadı.

Tecrübeli futbolcu, bu sezon 5 Avrupa ve 2 Süper Lig maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Brezilyalı oyuncu, bu sezon Süper Lig’de sadece 1 maçta 90 dakika sahada kaldı.

Brezilya U17 takımında 11 kez forma giyen Joao Pedro, 1 kez İtalya Milli Takım formasını giydi. İtalya Milli Takımı’nın Kuzey Makedonya ile oynadığı maçta 90. dakikada oyuna giren Pedro, sonrasında ise tercih edilmedi.