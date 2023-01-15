Fenerbahçe ve Galatasaray onun için kapışıyordu! Yıldız futbolcu ters köşe yaptı! Akılalmaz olay

Belçikalı yıldız oyuncunun yakın zamanda adresi netleşecek. Peki Eden Hazard Real Madrid'den ayrılacak mı, Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüştü mü? İşte Hazard ile ilgili yaşanan gelişmeler ve tüm detaylar...

MADRİD'DE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

Real Madrid'in Chelsea'den büyük umutlarla kadrosuna kattığı Eden Hazard, La Liga'da beklentilerin altında kaldı ve performansıyla da İspanyol taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

HAZARD'A YENİ TALİPLİ ÇIKTI

Madrid ekibinde gözden düşen ve takımdan ayrılmak için gün sayan Eden Hazard'a her geçen gün yeni bir talipli çıkıyor. İngiliz basını, Belçikalı yıldız ile ilgili son gelişmeleri duyurdu.

AL NASSR İLE GÖRÜŞME HALİNDE

Bilindiği üzere yakın zamanda Premier Lig devi Manchester United ile yolları ayrılan Cristiano Ronaldo kariyerine Al Nassr'da devam etme kararı almıştı. Al Nassr'ın bir diğer planının ise Eden Hazard olduğu iddia edildi.

YAKIN ZAMANDA AYRILACAK

Daily Mail'de yer alan habere göre; 32 yaşındaki futbolcu 2019'da İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den ayrılıp transfer olduğu Real Madrid'den yakın zamanda ayrılacak.

GARCIA İLE GÖRÜŞTÜ

Hazard, Al Nassr'ın şu anda teknik direktörlüğünü yapan ve Lille'de birlikte çalıştıkları Rudi Garcia ile kontak kurdu. İkili, Suudi Arabistan ekibinde yeniden bir araya gelmenin hazırlığını yapıyor.

SUUDİ EKİBİ İLGİ ÇEKECEK

Ada'daki haberlerde Al Nassr'ın Ronaldo'dan sonra bir başka dünya yıldızını daha kadrosuna katarak ilgi çekmeye devam edeceği vurgulanırken, Hazard'ın da bu transfere sıcak bakabileceği ifade edildi.

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