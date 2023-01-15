Dolar için kritik tarih açıklandı! Dolar bir anda yerle bir olacak! Vatandaşlar döviz bürolarına akın etti!

Vatandaşlar döviz bürolarına akın etti! Dolar için kritik tarih açıklandı! Dolar bir anda yerle bir olacak! Yatırım uzmanları dolar için kritik tarihler olarak 3 Şubat’a dikkat çekiyor. Ocak ayında beklenen enflasyon artışı ile birlikte yatırımcılar dolara yönelik gerçekçi tahminlerde bulunmakta zorlanıyor.

Doları olanlar 3 Şubat’a dikkat etsin

Ocak ayında gerçekleşen olan enflasyon ve gram altının geçtiğimiz haftalarda rekor kıran düşüşleri, doların geleceği ile ilgili soru işaretlerine neden oluyor. Vatandaşlar enflasyon korkusu ile yaşarken bir de sahip oldukları yatırımın heba olmasını istemiyor. Bu anlamda dolar ne olur uzman yorumları incelendiğinde, nakidin değer kazanacağı ve doların 16-17 TL bandına düşeceği öngörülüyor.

TCMB’nin 2023 enflasyon beklentisi, olarak %65 bandında bir düşüş öngörülüyor. Fakat enflasyondaki düşüşün piyasayı etkilememesi için fırsatçılarla mücadele edilmesi gerekiyor. Devletin piyasadaki fiyatları kontrol etmesi ve vatandaşın enflasyondan en az zararla kurtulmasını sağlaması gerekiyor.

Dolar dolar kuru 16 Ocak 2023 yatırımcılar bağlamında yakından takip ediliyor. Dolar/TL kuru önceki kapanışını 18,93 civarından yaparken, önceki açılışı ise 18,93 liradan yaptı. Bugün en yüksek 18,991 lira oranı görülürken dolar/TL kuru yukarıya hamlelerinde devam ediyor.

Dolar/TL kuru bugün 18,11 liradan alınırken, 18,13 liradan satışa sunuluyor. Dün dolar endeksi 103,17 civarında iken, bugün değer kaybederek 101,948 civarında prosedür görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL kuru ise 20,72 liradan satılıyor.

Editörün notu: Burada yer alan değerlendirmeler ve bilgiler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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