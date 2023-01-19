Fenerbahçe PSG'den dünyaca ünlü ismi getiriyor! Taraftarlar hadi canım dedi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İtalya Serie B ekiplerinden Parma'da forma giyen Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katmak istiyor. İtalyan medyasına göre; Fenerbahçe, 21 yaşındaki Hollandalı sol bekin bonservisi için Parma'ya 5.5 milyon Euro’luk bir teklifte bulundu. İtalyanlar ise Oosterwolde’yi satmak için 8 milyon Euro talep ediyor.

SEBASTIAN VILLA DA LİSTEDE

Fenerbahçe ile ilgili bir başka bir iddia da Güney Amerika’dan geldi. Sarı-Lacivertliler’in Boca Juniors’ın Kolombiyalı kanat-forveti Sebastian Villa için atağa geçtiği öğrenildi. Arjantin kulübünün fiyatını 12 milyon Euro olarak belirlediği yıldız futbolcu için pazarlıkların devam ettiği belirtildi. 2022 sezonunda Boja Juniors’ta 44 maça çıkan yıldız futbolcunun 11 golü bulunuyor.

HAJI WRİGHT İŞİ ARAP SAÇINA DÖNDÜ

Santrafor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’nin Haji Wright ısrarı ise sürüyor. ABD’li golcü için Akdeniz ekibine transfer teklifi yapan Fenerbahçe, Antalya’dan henüz istediği cevabı alamadı. Sarı-Lacivertliler, Haji Wright için Antalyaspor'a 5 milyon Euro artı iki oyuncu teklif etmişti. Süper Lig dışında da talipleri olan yıldız oyuncu için istenen rakamın 8 milyon Euro olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe’nin ilerleyen günlerde bu rakımı artırıp artırmayacağı ise merak konusu.

NAVAS VE HANDANOVIC İDDİASI

Fenerbahçe’nin Altay Bayındır ile sözleşme yenileme çalışmaları sırasında ortaya transfer iddiaları atıldı. Sarı-Lacivertliler’in bu süreçte Fransız ekibi PSG'nin dünyaca ünlü kalecisi Keylor Navas’ı gündeme aldığı iddia edildi. Hatta başka bir iddiaya göre Fenerbahçe, İnter ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 38 yaşındaki eldiven Samir Handanovic ile görüşüyor.

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