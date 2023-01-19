Yok Artık Dedirtti! Emeklilere 49.000 TL'ye Kadar Yeni Ödeme Haberi Sevindirdi! Bir Bankadan Ödeme Olacak

Emekli olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası üzerinden emekli maaş almaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek, istedikleri zaman nakit kredi başvurularında bulunabilir ve diledikleri zaman ihtiyaç kredisi alabilmektedirler.

Emekli maaşı, Yapı Kredi Bankası üzerinde olan tüm vatandaşlar, emekli promosyonlarını aldıktan sonra bu bankadan gelir belgesiz olarak 49000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. Emekli olup, kredi kullanacak olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek ve diledikleri zaman kredi alabileceklerdir.

36 ay vadeli, Emekli Kredisi Kampanyası...

36 ay vadeli, Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için banka müşterisi olması durumunda, Yapı Kredi Bankası, mobil uygulama üzerinden kredi verecektir. Nakit ihtiyacı olan tüm emekliler maaş müşterisi olması durumunda başvurularını bu bankadan gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi alabilmektedir.

Emekli maaş müşterileri Yapı Kredi Bankası üzerinden yapacakları tüm işlemlerde ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmak istiyorlarsa başvurularını, emekli maaş hesapları üzerinden yapabilmeleri için öncelikli olarak emekli maaşını Yapı Kredi Bankası şubesine taşıması gerekiyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde işlemler hızlı birşekilde yapabileceksiniz ve nakit krediyi hemen alabileceksiniz. Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi kampanyası dahilinde işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara uygun olmanız durumunda bu işlemler 5 dakika içerisinde yapılmaktadır.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel tc kimlik, emekli maaşınızı ve doğum tarihinizi yazarak, 44 11 numarasına mesaj göndermeniz yeterli olacaktır.