Fenerbahçe aradığı genç yıldızı İtalya'da buldu! Gelirse yılın transferi olur!

Gelirse yılın transferi olur! Fenerbahçe aradığı genç yıldızı İtalya'da buldu! Bu sezon şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda ara dönemde transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, 21 yaşındaki sol bek oyuncusu için harekete geçti ve Parma ile gerekli temasları kurdu. Jayden Oosterwolde için Parma'ya 1.5 yıllık kiralama teklifi sunuldu.

3 MİLYON EURO...

Ayrıca Fenerbahçe, oyuncunun opsiyonu için de 3 milyon euro bedeli kasasından çıkarmaya hazır olduğunu İtalyan kulübü Parma'ya bildirdi. Parma'dan ise bu konuda olumlu cevap alınamadı.

PARMA'DAN OLUMSUZ DÖNÜŞ

Kulüpler arasındaki görüşmede oyuncunun son durumu görüşüldü ancak; taraflar arasında herhangi bir uzlaşma sağlanamadı. İtalyan ekibi, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi reddetti ve oyuncuyu kadrosunda tutmak istediği yönünde bir yanıt verdi.

OOSTERWOLDE'NİN PERFORMANSI

Bu sezon İtalya'da 18 resmi maça çıkan ve 1496 dakika süre alan futbolcu 1 gol attı. Jayden Oosterwolde, Parma'dan önce ülkesi Hollanda'da Twente formasını giymişti. Jayden Oosterwolde ile kulübü Parma arasındaki sözleşme 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek.

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