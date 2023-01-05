Tarım Kredi Market, BİM-A101 ve ŞOK'u kıskandırdı! O tarihe kadar alın! Kapısında kuyruk oluştu!

Kapısında kuyruk oluştu! Tarım Kredi Market, BİM-A101 ve ŞOK'u kıskandırdı! O tarihe kadar alın! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde yapılan indirimler vatandaşların dikkatini çekerek sıkça takip ediliyor. Özellikle temel ihtiyaç ürünlerinden ayçiçek yağının indirimli fiyatı merak ediliyor. Tarım Kredi Marketi’nde güncel fiyat listesindeki ürünler sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılıyor. İndirim kataloğunda vatandaşlarını dikkatini çeken ise ayçiçek yağının fiyatı oldu.

Peki, Tarım Kredi Kooperatif Marketi’nde ayçiçek yağı fiyatı ne kadar, indirim ne zaman biter ve indirime dair her şey sosyal medya hesabında güncel olarak paylaşılıyor. Kampanyalı ürünlerden ayçiçek yağı en fazla dikkatleri çeken ürün oldu.

Yemekler de en çok kullanılan ayçiçek yağında fiyat artışı vatandaşı olumsuz etkiledi. Tarım Kredi Kooperatif Marketi’de vatandaşlar için indirim kampanyası başlattı. İndirimli ayçiçek yağı ve Tarım Kredi Marketleri’nde bulunan diğer fırsat ürünleri müşterilere aynı sepette sunulacak. Uygun fiyatta satışa sunulan ürünlerden en çok ayçiçek yağının fiyatının düşmesi vatandaşı şaşırttı.

Kataloğa göre 2 litre TK Anadolu ayçiçeği yağı kısa süreliğinde 65 TL’den satışa sunulacak. Afyon, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Düzce, Çankırı, Ordu, Sakarya, Tekirdağ, Samsun, Trabzon, Eskişehir, Karaman, İstanbul, Giresun, İzmir, Kocaeli, Manisa, Kütahya, Yalova ve Konya gibi iller de bulunan Tarım Kooperatif Marketler de geçerli indirimler ve fırsatlar olacak.

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