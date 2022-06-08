33000 TL ihtiyaç kredisi için son çağrı! Banka 3 dakika içinde hemen onay verecek ve acil kredi kullanacaksınız!

Ekonomik sıkıntı yaşayan kişilerin başvurularını yapmış oldukları ihtiyaç kredileri sürekli olarak güncellenerek, vatandaşların önüne sunulmaktadır. Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, özellikle banka üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, Finansbank'ın yapmış olduğu bu kampanyaya katılarak, hemen onay alabilir ve oturdukları yerden sonuç öğrenebilir. QNB Finansbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler başvurularını yaptıktan hemen sonra banka kredi puanına göre değerlendirmeye girecek ve ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

33.000 TL ihtiyaç kredisi

33000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, kredi başvurusu yapmadan önce banka kredi şartlarına uygun bir müşteri olup olmadığını sorgulaması gerekmektedir. Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, hızlı bir şekilde kredi puanınızı sorgulayın, web kredi puanı 1200 ve üzerinde olan vatandaşlardansanız kredi başvurusunu yapın. Sms ile kredi başvurusu yapmak için cep telefonunuz üzerinden ücretli bir mesaj mı atmamız gerekiyor.

Tc Kimlik numaranız üzerinden 50 30 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj ile birlikte kredi başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve Finansbank'ın başlatmış olduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabileceksiniz. Cep telefonunuz üzerinden atılacak olan mesaj ile birlikte kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonucunu alabilmektedirler. En yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte kredi kullanabilme ihtimaliniz de bulunmaktadır.

QNB Mobil uygulamasından kredi...

QNB Finansbank, ayrıca ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara kendi bankanın mobil uygulaması üzerinden de ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, şartlara uygun olması durumunda hızlı birşekilde bu banka üzerinden 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. İnternet bankacılığı şifreniz ile birlikte giriş yaptıktan sonra mobil uygulama üzerinden onaylanan tutar, şubelere gitmeden hesabınıza yatmaktadır.

Kredi başvurusunda bulunduktan sonra, ayrıca diğer bankadaki olan borçlarınızı kapatmak içinde yüksek limitli borç kapatma, kredisini yine mobil uygulama üzerinden kullanabilme ihtimalleri bulunmaktadır. Başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara, Finansbank, düşük faiz oranları ile işlem yaparken, ayrıca kişilerin kredi notuna göre değil, kredi puan uygulamaktadır. bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvurusu ile ilgili bilgileri alabilir günce faiz oranlarını öğrenebilir ve kredi notumuza bakarak, buradan hangi faiz oranlarından yararlanacağınızı görebilirsiniz.