Fatoş Yelliler, Gökhan Göz ile Yasak Aşk Yaşadığı İddiasına Yanıt Verdi!

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun yollarını bir süre önce ayırdığı sevgilisi Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Yelliler, Gökhan Göz ile tanıştığı sırada kendisini Fransız kimliği ile tanıttığını ve Gökhan Göz’ün kendisinin kim olduğunu ve evli olduğunu bilmediğini söyledi. Bunun yanı sıra, silahlı saldırıya maruz kalması ardından Gökhan Göz’den yardım istediğini ifade eden Fatoş Yelliler, Göz’ün vicdan sahibi ve merhametli bir insandan beklenebileceği gibi bu süreçte kendisine destekte bulunduğunu açıkladı.

Başarılı modacı Gülşah Saraçoğlu, inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı sevgilisi Gökhan Göz ile ilişkisine yeniden şans vermişti ancak daha sonra kesin bir şekilde ayrıldıklarını ifade etmişti. Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda evlilik kararı aldıklarını duyurmuştu ancak 4. kez ayrılık kararının gelmesi modacının sevenlerini üzmüştü.

4. kez kesin olarak ayrılan Gülşah Saraçoğlu yeni bir açıklama yapmış ve konuşursa insan içine çıkamayacaklarını söylemişti. Gökhan Göz ile ayrılık sebebinin yasak aşk olduğu itirafında bulunan ünlü modacı, hakkında konuştuğu kişinin ünlü bir isim olduğunu da ifade etmişti. Yapılan açıklama sonrasında ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun hakkında konuştuğu kişinin Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler olduğu hakkında iddialar ortaya atıldı.

İsmi yasak aşk iddialarına karışan Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ise konu hakkında açıklamalarda bulundu ve özel hayatı hakkında basında çıkan haberler sonucunda bu açıklamayı yaptığını belirtti. Eski eşiyle boşanma aşamasında olduğu sırada Gökhan Göz ile tanıştığını ve kendisi ile kısa bir arkadaşlığı olduğunu ifade etti. Gökhan Göz hakkında ortaya atılan çirkin ifadelerin haksız olduğunu ifade eden Yelliler, konu hakkında merak edilenlere yanıt verdi. Yaşanılan olaylar sebebiyle derin bir üzüntü yaşadığını ifade eden Yelliler, yapmış olduğu bu açıklamanın bu konu hakkında son olduğunu da açıkladı.