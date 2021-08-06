Doktorlar Zenan Ekranlara Geri Dönüyor!

Gülbeyaz, Dadı, Ekmek Teknesi ve Hayat Bağları isimli birbirinden başarılı projelerde rol alan ünlü oyuncu Melike Güner, bir süredir televizyon ekranlarından uzakta kalıyordu. Ünlü oyuncunun döneme damga vuran dizisi ise Doktorlar olmuştu. Kutsi ve Yasemin Ergene ile beraber Doktorlar dizisinin başrolleri canlandıran ünlü oyuncu Melike Güner, projede Zenan Parlar karakterine hayat vermiş ve bu rolü ile hafızalara kazınmıştı.

Doktorlar isimli televizyon dizisi projesi ardından İffet dizisinde Betül karakterine hayat veren ünlü oyuncu Melike Güner, Merhaba Hayat dizisinde de rol aldı ve son olarak Böyle Bitmesin projesinde sevenleri ile buluştu. Dizi projelerinin yanı sıra çeşitli sinema filmlerinde de rol alan ünlü isim bir süredir setlerden uzak kalmakta.

Med Yapım projesi ile televizyon ekranlarına dönmeye karar veren ünlü oyuncu Melike Güner, Fox TV ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşacak. Yalancılar ve Mumları isimli uyarlama olan dizide rol alacak olan Güner, uzun bir ara ardından sevenleri ile buluşacak. Güney Kore yapımı olan Yalancılar ve Mumları isimli dizinin yönetmeni Koray Kerimoğlu olurken projenin senaryosu ise Nermin Yıldırım'a ait. FOX TV'de seyirci karşısına çıkacak dizide Meliha, Elif, Leyla ve Şebnem isimli 4 arkadaşın işlediği cinayet de sahne alacak.

Ünlü oyuncu Ceren Moray projede etkileyici çocukluk sahnelerinin de bulunacağı Elif rolünü canlandıracak. Elif karakterinin hayatındaki kırılma noktası kaybolan eşi Engin'e ise başarılı oyuncu İsmail Demirci hayat verecek. Bir kafe işleten ve kızı Sumru ile beraber ayakta durma savaşı veren Elif izleyicilerin dikkatini çekecek. Elif'in kızı Sumru’nun okul arkadaşı Pelin'in bakıcısı Şerife karakterine ise Melike Güner hayat verecek. Bunun yanı sıra Elif'in yolunun Şerife ile kesişmesi ile beraber her şey allak bullak bir hal alacak.