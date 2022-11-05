Farklı bankalardan ödeme haberi! Emeklilere birden fazla bankadan 40.000 TL ödeme veriliyor!

Emekli maaş hesabınız üzerinden 40000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi gerçekleştiriliyor. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde 40000 TL' ye kadar kredi ödemesi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek 3 ay ertelemeli, bu kredi kampanyalarına katılabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirmek, nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan kişileri aşağıdaki bankalar hemen destek ödemesi veriyor. Aşağıdaki bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emeklerin maaş müşterisi olması istenmektedir.

Garanti Bankası üzerinden emekli maaş alanlara 40000 TL ödeme...

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara belirli şartlar dahilinde kredi ödemelerini hızlı bir şekilde hesaplarına yatıracağını açıkladı. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte 40000 TL 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştiriliyor. Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte verilecek olan bu kredilerde düşük faizli krediler, hemen hesaplara yatırılıyor.

Akbank üzerinden emekli maaş alanlara, SMS ile 40000 TL ödeme yapılacak...

Akbank, hesabınız varsa başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da, işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve kullanacağınız kredileri, Akbank Direkt uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat hesabınıza getirebileceksiniz. Akbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz. gönderilecek olan mesaj sonrasında banka şartlarına uygun olan tüm vatandaşları hemen sonuç verilir ve onaylanan tutar hesaplara yatırılarak, onay olarak alınabilmektedir.

Ziraat Bankası üzerinden maaş alanlara düşük faizli 40000 TL ödeme...