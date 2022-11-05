Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank hesabı olan kişiler dikkat! Bugünden sonra 20 bin TL ödeme alacaklar!

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli ödeme yapılacağı açıklandı. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinde hesabı olan ve maaş müşterisi olan herkes para ihtiyacı olması durumunda ve ekonomik sıkıntılar yaşamaları durumunda 20000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak rahat bir nefes alabiliyor.

Kamu bankalar, yapmış oldukları bu açıklamalarda, özellikle kasım ayı sonuna kadar başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi işlemleri vereceğini açıkladı. Cep telefonunuz üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de yapacağınız tüm kredi başvurularında, sizlere düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanları sunulmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinde hesabı olan vatandaşlar, nakit alabiliyor.

Başvurularını yapmak isteyen vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda istedikleri zaman onay olabilecekleri bu kampanyalara katılabilmeleri için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi limitleri hazırlandı. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank , resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde kredi işlemi yapıyor. En yakın banka şubeleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşları 5 dakika içerisinde sonuç veriliyor ve onaylanan tutar hesaplara yatırılarak kullandırılıyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, hesabı olan emeklilerde kampanyaya katılabiliyor.