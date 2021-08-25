Faizsiz Kredi Verilecek mi? Duyurusu Yapıldı

Son dakika olarak vatandaşların merak ettiği bir konu ile ilgili gelişme var. Faizsiz olarak bankalardan ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi verilecek mi? Ülkemizde bulunan bankalardan alacağınız tüm kredi ve kredi kartı ürünlerinde faiz uygulanmaktadır. Bankalar kredilerde bu faizlere göre işlem yapmaktadır. Her bankanın kendine özel faizler ile kredi verdiğiniz söyleyebiliriz. Bankalardan kredi alacak kişilere, banka kredi notu uygun olması durumunda istediği ihtiyaçlarda kredi alabilecektir. Faizsiz kredi ise sadece katılım bankaları üzerinden ödeniyor. Bu bankalarda faiz yerine kar payı oranı uygulanıyor. Katılım bankaları üzerinden islami şartlara uygun olarak kredi alınıyor. Yapılan açıklama ile birlikte, özel ve kamu bankalarından herhangi bir faizsiz kredi verilmesi durumunun olmadığı belirtildi. Sadece katılım bankaları üzerinden 0 faizli kredi alınabilecek.

Başvuru Şartları Nedir?

Faizsiz kredi kullanmak isteyenler, belirli şartlara uygun olması durumunda katılım bankaları üzerinden kredi alabileceklerdir. İhtiyaç kredisi dahil tüm kredilerde bankalar kişilerin 18 yaşından büyük olmasına ve TC vatandaşı olmasına göre işlem yapacaktır. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin katılım bankaları üzerinden kredi alabilmeleri için 1200 ve üzerinde bir kredi notunun olması gerekiyor. Bankalardan kredi kullanacak olan kişilerde bu kredileri alabilmeleri için gelir durumu da önemlidir. Katılım bankaları sigortalı olarak çalışan kişilerden en az 6 aydır aynı iş yerinde sigortalı olarak çalışmasını istemektedir. Ayrıca emekli olan kişilerin de emekli maaşlarını bu bankalardan alması şartı vardır. Esnaf olan kişilerin ise ticari kredi olarak kredi başvurusu yapacakları, en az 2 yıllık vergi levhası olması gerekmektedir.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, diğer bankalarda olduğu gibi katılım bankalarının da belirlediği sistemlere göre işlem yaparak, kredi başvurusunda bulunabilecektir. Başvuru yaptığınızda sizlere hızlı ve anında sonuç verilecektir. Başvuru yapmak isteyenler eğer katılım bankaları şubelerine giderek işlem yapacaksa, banka bu kişilere, 36 ay vadeli kredi verecektir. Kredi alacak kişiler bankaya giderken kimlik, gelir belgesi götürmesi gerekiyor. Ayrıca bankaların mobil uygulamaları üzerinden de kredi imkanı sağlanıyor. Bu şekilde kredileri hızlı bir şekilde alabileceksiniz.